Din 26 MAI 2023 ne revedem cu mic cu mare la Hotel Riviera Mamaia!

La Hotel Riviera Mamaia toata lumea se bucura de vacanta!

Situat in centrul statiunii Mamaia, Hotel RIVIERA*** este cel mai înalt hotel de pe litoral având 14 etaje ridicate la numai 20 metri de plaja si o vedere panoramica deosebită asupra Mării Negre si a lacului Siutghiol. Hotelul a fost complet modernizat la interior in 2016 si realizat cu ultimele tehnici de confort, oaspetii care ii trec pragul experimentand un produs si servicii superioare standardului de trei stele.

Cu peste 520 locuri de cazare hotelul dispune de 167 camere duble standard cu vedere la mare, 56 camere duble VIP cu vedere frontal la mare si dotări superioare, 14 camere Studio VIP (incluzand o canapea extensibilă şi dotări superioare), 2 apartamente situate la etajul 14 al hotelului cu vedere frontal la mare si 3 camere tip Family Suite. Toate camerele sunt dotate cu pat matrimonial.

Camerele ofera gratuit WIFI, TV prin cablu, sistem automat de climatizare și balcon dotat cu masuta si scaune. Baile proprii au in dotare cabine moderne de dus, uscator de par si articole de toaleta atent selectionate. Receptia hotelului functioneaza nonstop in timpul sezonului iar programul restaurantului-terasa este 07:00 – 10:00 Mic Dejun si 12:00 – 00:00 A la carte. Pentru confortul oaspetilor oferim camera de bagaje si asistenta in manipularea si depozitarea acestora.

Copiii sunt intotdeauna bineveniti la Riviera si vor fi fericiti in cele 2 locuri de joaca, unul in interior iar altul sub cerul liber, chiar langa terasa hotelului. Parintii se pot bucura astfel de un pranz in familie sau de linistea unei seri perfecte la restaurantul Sago Urban Cuisine.

Fiind un hotel iubitor de animale de companie, permitem accesul la cazare patrupedelor de pana la 20kg.

Premii

In 2018, Hotel Riviera a obtinut un punctaj de 8.6/10 din partea Booking.com fiind o destinatie preferata de turistii din intreaga lume.

