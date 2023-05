Baile Olanesti, staţiunea din România care l-a fascinat pe doctorul Carol Davila. Atrage turişti în toate anotimpurile, iar faima ei a ajuns şi peste hotare!

Stațiunea Băile Olănești este una dintre cele mai apreciate locații turistice din România. Indiferent de sezon, atrage turiști din toate colțurile țării și nu numai. Chiar și doctorul Carol Davila a fost fascinat de acest loc și a ajutat la dezvoltarea lui.

Stațiunea Băile Olănești este deschisă pe parcursul celor patru anotimpuri și reunește proprietățile terapeutice cu nevoia de relaxare.

Locația turistică ocupă primul loc în topul stațiunilor balneoclimatice din țara noastră, atât în ceea ce privește numărul de izvoare terapeutice, debitul zilnic al acestora, cât și varietatea de ape minerale din zonă.

Aici se găsesc mai mult de 35 de surse hidrominerale, însemnând izvoare naturale, dar și apărute în urme săpăturilor și forajelor efectuate în zonă.

Care sunt principalele atracții de la Băile Olănești?

Când vine vorba despre obiectivele pe care turiștii le pot vizita în cadrul stațiunii Băile Olănești, acestea sunt numeroase. Pasionații de drumeții pot parcurge traseul către satul Tisa, o destinație accesibilă pe tot parcursul anului.

Aleea izvoarelor Băile Olănești, denumită și aleea de cură balneară, începe din dreptul Parcului Central al stațiunii și are aproximativ 1, 3 kilometri. Punctul de final este reprezentat de Izvorul 24.

Olanesti Riviera SA: Izvoarele de aur de la Baile Olanesti!

Olanesti Riviera S.A. a fost infiinţata în anul 1990 prin Hotararea Guvernului numărul 1041/1990 şi este urmasa Înteprinderii Balneare de Stat Olaneşti infiintata in 1945.

Societatea îşi desfasoară activitatea în staţiunea Băile Olăneşti, staţiune balneară de interes general cu caracter permanent, fiind concesionara celor peste 30 de izvoare minerale şi 5 sonde de apă minerală terapeutica. Localitatea este atestata documentar intr-un hrisov din 19 iulie 1527, iar primele documente cu analizele apelor din zona apar intre anii 1829-1830. Prezenţa apelor minerale este semnalată încă din anul 1760 iar calitatile deosebite ale acestora au fost recunoscute in anul 1873 cand ,apele minerale de la Olăneşti sunt trimise la Expoziţia Internationala de la Viena, unde obţin medalia de aur.

Conform „Rapoartelor stiintifice” a Dr. C Michailescu realizate in hidrologia medicala si in climatologie din perioada anilor 1920-1931 rezulta ca: „ Elementele constitutive ale apelor de la Olanesti , se gasesc intr-un echilibru vesnic instabil de combinatii, descompuneri si recombinatii a electrolitilor, lucru ce a facut ca ele sa fie considerate ca adevarate Ape Vii care traiesc si cand le luam de la izvor, le punem in sticle si le intrebuintam dupa un timp mai mult sau mai putin indelungat, atunci le scoatem din mediul lor natural in care traiesc si dupa unii, nu mai utilizam decat cadavrul lor”.

Studiile apelor de Olanesti , au inceput in perioada anilor 1873 – 1931, de catre col. Dr .Zorileanu , dr. Al Soalener – Tuduri, conferentiar dr. Michailescu , Prof. Theohari de la Instituitul balneologic universitar, dr. Puturianu , Dr. Vicol(pag. 20) din Raport stiintific – Cartea Medicala .

“Prin urmare apele de la Olanesti sunt mult mai preferabile in toate privintele si de rar exemplu”

Dr.Bernath Lendway

telegrama din 22 iunie 1869 catre Eforia Spitalelor Civile din Bucuresti

“Baile de la Olanesti prezinta minerale de natura extraordinara, rar exemplu”

Dr.Bernath Lendway

telegrama din 14 iunie 1869 catre dr. Carol Davila

Izvorul nr.3

Apa minerala sulfuroasa, clorurata, iodurata, sodica, hipotona.

Indicatii terapeutice:

Gastro-duodenite cronice

Enterocolite cronice nespecifice

Alergoloze digestive

Afectiuni ce necesita cure de colereza

Afectiuni metabolice(diabet zaharat necomplicat,hiperuricemie, guta).

Izvorul nr.5

Apa minerala sulfuroasa, clorurata, iodurata, sodica, hipotona.

Indicatii terapeutice:

Gastro-duodenite cronice

Enterocolite cronice nespecifice

Afectiuni ce necesita cure de colereza( colecistita alitiazica, dischinezii)

Diabet zaharat compensat

Izvorul nr.7

Apa minerala sulfuroasa, clorurata, iodurata, bromurata,sodica, izotona.

Indicatii terapeutice:

Gastro-duodenite cronice

Enterocolite cronice nespecifice

Alergoloze digestive

Afectiuni ce necesita cure de colereza

Afectiuni metabolice(diabet zaharat necomplicat,hiperuricemie, guta).

Izvorul nr. 8

Apa minerala sulfuroasa, clorurata, iodurata, bromurata,sodica, hipotona.

Indicatii terapeutice:

Enterocolite cronice nespecifice

Afectiuni ce necesita cure de colereza( colecistita cronica nelitiazica, dischinezii biliare,sechele postoperatorii pe caile biliare).

Izvorul nr.9

Apa minerala sulfuroasa, clorurata, iodurata, sodica, hipotona

Indicatii terapeutice:

Enterocolite cronice nespecifica cu scaune putine si stare de nutritie buna

Afectiuni ale cailor biliare care necesita cure de colereza(dischinezie biliara, sechele dupa operatii pe caile biliare, colecistita cronica nelitiziaca)

Alergoze digestive.

Izvorul nr. 10

Apa minerala sulfuroasa, clorurata, iodurata, sodica, hipotona

Indicatii terapeutice:

Gastro-duodenite cronice hipoacide

Enterocolite cronice nespecifice

Afectiuni ce necesita cure de colereza( dischinezii biliare,sechele postoperatorii pe caile biliare).

Afectiuni renale carre necesita cure de diureza(infectii urinare cronice, pielite, cistite)

Izvorul nr. 11

Apa minerala sulfuroasa, oligominerala

Indicatii terapeutice:

Afectiuni ale aparatului urinar care necesita cure de diureza(litiaza renala, infectii urinare cronice, pielite, pielocistite)

Enterocolite cronice nespecifice

Afectiuni ce necesita cure de colereza( dischinezii biliare,sechele postoperatorii pe caile biliare).

Izvorul nr. 12

Apa minerala sulfuroasa, oligominerala

Indicatii terapeutice:

Afectiuni ale aparatului urinar care necesita cure de diureza(litiaza renala, infectii urinare cronice, pielite, pielocistite)

Afectiuni ce necesita cure de colereza( dischinezii biliare,sechele postoperatorii pe caile biliare).

Gastro- duadenite cronice

Izvorul nr. 13

Apa minerala sulfuroasa, clorurata, sodica, hipotona.

Indicatii terapeutice:

Gastro- duodenite cronice

Afectiuni ale aparatului urinar care necesita cure de diureza(litiaza renala, infectii urinare cronice, pielite, pielocistite)

Afectiuni inflamatorii cronice nespecifice ale intestinului in fazele de acalmie;

Afectiuni ce necesita cure de colereza( dischinezii biliare,sechele postoperatorii pe caile biliare).

Pielonefrite cronice in afara puseelor de acutizare.

Izvorul nr. 14

Apa minerala sulfuroasa, clorurata, sodica, hipotona.

Indicatii terapeutice:

Gastro- duodenite cronice

Afectiuni ale aparatului urinar care necesita cure de diureza(litiaza renala, infectii urinare cronice, pielite, pielocistite)

Enterocolite cronice nespecifice

Afectiuni ce necesita cure de colereza( dischinezii biliare,sechele postoperatorii pe caile biliare).

Izvorul nr. 15

Apa minerala sulfuroasa, clorurata, sodica, iodurata,izotona.

Indicatii terapeutice:

Gastro- duodenite cronice

Afectiuni inflamatorii cronice nespecifice ale intestinului in fazele de acalmie;

Alergoloze digestive, respiratorii, cutanate

Parazitoze intestinale

Terapie parenterala(injectii)

Afectiuni alergice cu manisfestare polimorfa(urticarie cronica,eczeme cronice, psoriais,ihtioze incipiente, furunculoza cronica, neurodermite, acnee, infectii urinare, hiperfoliculinemie)

Aerosoloterapie ( rinosinuzite cronice, faringite cronice, laringite cronice, traheo-bronsite cronice,astm bronsic,rinite cronice alergice, pneumoconioze)

Afectiuni ce necesita cure de colereza( dischinezii biliare,sechele postoperatorii pe caile biliare, colecistita cronica nelitiazica).

Izvorul nr.19

Apa minerala sulfuroasa, clorurata, sodica, hipotona.

Indicatii terapeutice:

Gastro- duodenite cronice

Colecistite cronice

Tulburari functionale ale colonului

Dischinezii biliare

Dislipidemii

Diabet zaharat echilibrat

Obezitate

Enterocolite cronice specifice cu constipatii

Izvorul nr. 24

Apa minerala sulfuroasa, oligominerala

Indicatii terapeutice:

Afectiuni ale aparatului urinar care necesita cure de diureza(litiaza renala in afara perioadelor colicative, infectii urinare cronice, pielite, pielocistite)

Afectiuni metabolice( diabet zaharat compensat, hiperuricemie, guta).

Izvorul nr. 30

Apa minerala sulfuroasa, clorurata, bromurata,sodica, calcica, magneziana, hipertona.

Indicatii terapeutice:

Gastro- duadenite cronice

Enterocolopatii cronice nespecifice cu constipatie

Colecistite cronice

Tulburari functionale ale colonului

Sechele dupa colecistectomie

Diabet zaharat echilibrat

Obezitate

Fiind o staţiune cu cel mai complex tratament din ţară, an de an vin aici in jur de 30 000 de turisti din tara si din strainatate pentru a beneficia de tratament in afectiuni, precum :

Afectiuni digestive: esofagite, gastrite cronice hipoacide si hiperacide, duodenite cronice, ulcer cronic, enterocolopatii cronice nespecifice, stomac operat;

Afecţiuni renale şi ale căilor urinare: litiază renală neoperată sau operată, litiaza căilor urinare, pielonefrită cronică, glomerulonefrita cronică, cistită cronică;

Afecţiuni cronice ale ficatului şi căilor biliare: dischinezie biliară, colecistită cronică necalculoasă sau calculoasă (cu calculi nemobilizabili), tulburări după ficat operat (colecistoctemie), hepatită cronică stabilizată, pancreatită cronică;

Afecţiuni respiratorii: rinosinuzite cronice alergice, bronşita cronică astmatiformă, astm bronşic alergic, noxe profesionale, stări după pneumopatii microbiene netuberculoase sau virolice, bronşite cronice, traheobronşite cronice, bronsectazie;

Afecţiuni metabolice şi de nutriţie: diabet zaharat, dislipidemii, hiperuricemii, gută, obezitate;

Afecţiuni dermatologice: psoriazis, ihtioze incipiente, keratodermii eczeme cronice, neurodermite, dermatite seboreice, acnee, piodermite;

Afecţiuni alergice: de diferite etiologii (alimentare,medicamentoase bacteriologice) şi cu manifestări diferite (respiratorii, digestive,cutanate: urticarii cronice, prurituri, dermite alergice de contact, eczeme profesionale);

Boli profesionale ( intoxicaţii cu metale grele: Pb, Hg, As);

Afecţiuni cardiovasculare: hipertensiune arterială stadiul 1 si stadiul ½, arteropatii periferice;

Afecţiuni asociate: afecţiuni reumatismale degenerative, afecţiuni reumatismale abarticulare, stări posttraumatice, osteoporoză, boli ale sistemului nervos periferic, pareze, paralizii, nevroză astenică;

Afecţiuni endocrine;

Afecţiuni ginecologice cronice.

Psoriazisul este o afecţiune genetic determinată cu transmisiune poligenică, afecţiune cu evoluţie cronică în pusee eruptive succesive.

Osteoporoza este cea mai frecventă boală metabolică a osului, este o suferinţă progresivă ce duce la fragilitate osoasă, fracturi, diformităţi, durere cronică şi handicap.

Apele surselor minerale din localitate sunt folosite cu rezultate bune terapeutice în:

cură internă (crenoterapie);

balneaţie externă (băi minerale cu apa sulfuroasa );

inhalaţii;

aerosoli cu apa sulfuroasa (izv.7);

tratament parenteral izvorul 7 (injecţii intramusculare ).

Apele minerale de Olăneşti: sulfuroase, clorurate, slab iodurate, bromurate, sodice, calcice, magneziene, unele oligominerale ( izv. nr. 11, 12, 24), altele hipotone ( izv. nr. 3, 5, 8, 9, 10, 14, 19 ) sau izotone (izv. nr.7, 15 ), provenite din izvoare naturale sunt recomandate în cura internă.

