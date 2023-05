Arbitra Iuliana Demetrescu din Râmnicu Vâlcea va conduce partide de la Campionatul Mondial de Fotbal Feminin

duminică, 28 mai 2023

Arbitra Iuliana Demetrescu din Râmnicu Vâlcea va conduce și partide de la Campionatul Mondial de Fotbal Feminin din această vară. „E foarte important că mă aflu printre arbitrii de la Campionatul Mondial. Vine după an în care am avut o participare la Campionatul European, am fost la Campionatul Mondial U17 în India, unde am arbitrat o semifinală. 2022 a fost un an important și vestea asta vine ca o încununare a muncii depuse. Mă bucur foarte mult. Mi-am dorit întotdeauna să fiu prezentă la un Campionat Mondial. Cred că oricine, orice arbitru și-ar dori lucrul ăsta. E un vis devenit realitate. Un pas important a fost includerea mea pe lista extinsă de arbitri. Și atunci am făcut tot ce a ținut de mine să pot să ajung la Campionatul Mondial și planurile mi le-am schimbat atunci, în toamna lui 2022. În sensul că nu am mai mers la școală, la jobul meu, și m-am dedicat arbitrajului. N-a fost o decizie ușoară, dar mă bucur mult că am luat-o, că a fost un an important și acum va urma un altul. Nu se putea altfel”, a declarat Iuliana Demetrescu pentru gsp.ro.