Raliul cunoasterii, prima editie la Scoala Gimnaziala "Anton Pann" Râmnicu Vâlcea

vineri, 28 aprilie 2023

Concursul de orientare turistica, intitulat sugestiv “Raliul cunoașterii” a fost una din activitațile desfașurate in cadrul programului ‘Școala atfel 2023” și a avut un mare impact asupra dezvoltarii personale a elevilor, dupa impresiile lasate pe posit-urile special pregatite.

In cadrul activitații, organizate cu sprijinul elevilor, special al d-șoarelor Carina POPA și Adelian BARBU,de la clasa a VI a E, toți participanții au cautat sa rezolve obstacolele intalnite. Pe parcursul traseului au fost imbinate probele sportive cu cele de calcul matematic, de orientare cu busola, de cultura generala și nu in ultimul rand pe tema religioasa, avand in vedere ca tocmai am celebrat cel mai mare eveniment religios din viața creștinilor “Invierea Domnului Nostru Iisus Hristos”.

Aici concurenții au venit in contact cu alți elevi ai instituției școlare, actual liceeni sau studenți, mandri de faptul ca au parcurs o etapa din viața lor la Școala Anton Pann.

Activitatea s-a desfașurat in Parcul Nord al treilea parc amenajat cu fonduri europene de Primaria Municipiului Rm.Valcea, un punct de atracție major pentru toate varstele si categoriile sociale.

Parcul are o multitudine de oferte atractive de petrecere a timpului liber, pentru noi, foișoarele mobilate adecvat cu mese și banci au fost de mare ajutor pentru rezolvarea sarcinilor de lucru trecute cu mare atenție pe biletelele ascunse in incinta parcului, mai precis la locurile de joaca, atracție maxima pentru cei mici.

Pe ritmul unor piese muzicale transmise grație unui sistem de sonorizare modern cele 5 echipaje dotate cu Regulamentul jocului au plecat grabite in cautarea biletelelor.

Spiritul de observație le-a permis gasirea comorilor ascunse intr-un numar cat mai mare iar pregatirea temeinica pentru viața,, le-a permis gasirea raspunsurilor corecte, pentru care au fost foarte apreciați.

Efortul depus in aceasta activitate a fost rasplatit cu aplauze, mult zambet dar și dulciuri -marca «BOROMIR» oferite de Primaria Municipala, grație implicarii d-nei Consilier Local, Psiholog Maria BOBEANU, un excelent partener in activitațile noastre.

Copiii au fost foarte incantați de activitate care s-a desfașurat intr-un mediu spectaculos ‘Parcul 3 Lacuri», unul din interesantele proiecte manageriate de comunitatea locala, coordonate de D-nul Primar Mircia GUTAU, pe care cu aceasta ocazie il, felicitam la scena deschisa și ii transmitem cele mai bune ganduri!

La activitate a participat și d-na profesor Catalina CHIRIȚA, alaturi de d-na Silvia PADURARIU, fost partener in proiectele ecologice pe care le-am implementat de a lungul timpului!

Mulțumim tuturor participanților care cu siguranța au invațat ceva, special d-șoarelor Carina POPA și Adelina BARBU, care au demonstrat multa ingeniozitate și responsabilitate in organizarea, implementarea și evaluarea probelor de concurs, dar și parinților care ne sprijina in implementarea proiectelor educaționale.

Nu in ultimul rand multumim sponsorilor «Firma BOROMIR», special Echipei Manageriale de la Școala Gimnaziala Anton Pann, care coordoneaza activitatea școlara și extrașcolara la un inalt standard de calitate, Director prof. Andreea DIN, Director Adj. Prof. Roxana SASU, Director Adj. Mihaela TUDOSOIU.

Amererica Express, frumos, minunat, distractiv, interesant, interactiv, fascinant, placut, ordine, curațenie, etc, au fost cuvintele prin care elevii participanți au perceput aceasta activitate.

‘O comunitate este asemeni unei corabii; oricine trebuie pregatit pentru a lua carma”!

“ Henrik Ibsen”

A consemnat,

Prof. Letiția MURARUȘ-coordonatorul proiectului