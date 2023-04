Probleme la Spitalul Elias! Pacientii sunt revoltati ca nu mai beneficiaza de apele minerale vindecatoare de la Olanesti! Conducerea spitalului poarta toata vina!

Dintr-o ambitie inexplicabila a unui medic care a iesit de multi ani la pensie, dar inca manageriaza Spitalul Elias Olanesti, pacientii acestei unitati medicale sunt vaduviti de apele minerale vindecatoare de la Olanesti! Mai multi pacienti revoltati ne-au transmis aceasta nemultumire! Spitalul Elias Olanesti (recuperare, medicina fizica si balneologie) este amplasat într-un cadru deosebit de pitoresc în imediata apropiere a stațiunii balneare Olănești. Principalele cure de tratament de la Elias au fost efectuate ani de zile cu apa de la izvoarele miraculoase de la Olanesti! In acest an, conducerea spitalului a luat brusc decizia, in dezavantajul evident al pacientilor, sa schimbe sursa apei de cura, optand pentru un singur izvor de la Calimanesti, care nu are calitatile terapeutice ale izvoarelor de la Olanesti! Mai mult decat atat, cantitatile de apa care ajung la pacienti sunt insuficiente si ineficiente, apa respectiva pierzandu-si proprietatile medicale in cursul unei zile! Si, totusi, Spitalul Elias incaseaza de la pacienti bani (130 lei/zi) pentru niste servicii medicale incomplete si... expirate. Toate aceste nereguli au intrat deja in atentia Protectiei Consumatorilor si Directiei de Sanatate Publica Valcea! Unitatea medicala primeste fonduri consistente pentru desfasurarea activitatii de la Ministerul Sanatatii! Din pacate, in ultima perioada, conducerea acestei institutii medicale directioneaza fondurile, cu precadere, spre marirea salariilor (in special la membrii conducerii) si refuza sa plateasca serviciile de care beneficiaza de ani de zile pacientii Spitalului Elias, in special cele ce tin de cura balneara!

Vom reveni cu amanunte

Izvoare minerale in Baile Olanesti si indicatii terapeutice