FOTO: Consum de alcool si tutun in timpul programului in biroul primarului Cristian Nedelcu din Dragasani!

miercuri, 12 aprilie 2023

FOTO: Consum de alcool (coniac) si tutun in timpul programului in biroul primarului Cristian Nedelcu din Dragasani!

Exemplu in societate, nu?!

Obligatia interzicerii alcoolului la locurilor de munca revine exclusiv angajatorului, in aceasta speta Primariei Municipiului Dragasani, care, prin Regulamentul intern sau prin instructiuni proprii de , trebuie sa prevada sanctiuni disciplinare pentru lucratorii care consuma alcool la locul de munca sau sosesc la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice. Poate la institutia condusa de Nedelcu, functionarii pot sa bea alcool in timpul serviciului, in frunte cu seful lor!

Trebuie retinut faptul ca un lucrator care este sub influenta bauturilor alcoolice prin actiunile lui poate constitui un factor de risc, atat pentru el, cat si pentru restul participantilor la procesul de munca - in cadrul Primariei Dragasani. In acest context, crearea unei proceduri pentru depistarea lucratorilor care au consumat alcool in timpul programului poate fi extrem de utila.

Ce risca primarul din Dragasani pentru ca a fumat in birou!

Din martie 2016, fumatul este interzis complet în toate spaţiile spaţiile publice închise (inclusiv baruri, discoteci şi restaurante), precum şi în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii (inclusiv cele în aer liber).

Astfel, primarul Nedelcu riscă o amendă cuprinsă între 100 şi 500 de lei.

Potrivit Legii 15/2016, sancţiunea contravenţională poate fi aplicată de poliţişti, jandarmi sau reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

În plus, fumatul la locul de muncă, în alte locuri decât cele special amenajate, poate atrage şi sancţiuni disciplinare din partea angajatorului, sancţiuni care pleacă de la un avertisment scris şi pot ajunge la diminuarea salariului şi chiar încheierea raporturilor de muncă.