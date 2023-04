Elevul valcean Darius Ionut Nistor este deja un sahist de performanta!

marți, 18 aprilie 2023

Darius Ionut Nistor (8 ani), elev in clasa I la Scoala Anton Pann din Ramnicu Valcea, este deja un sahist de performanta! Darius il are profesor pe Ion Dragu si joaca sah de 1 an si 4 luni. Micutul, dar inimosul, sahist a participat deja la 10 concursuri nationale: Techirghiol (primul concurs locul 6), Sighetul Marmatiei (locul 4), Covasna, Amara, Olimpiada Scoala Rm Valcea unde a obtinut locul 2, Poiana Tapului "Cupa 1 decembrie" locul 3, Concursul National Scolar de Sah Elisabeta Polihroniade Caciulata -locul 3 la Dezlegari Poiana Tapului "Cupa Unirii"- locul 3, Concurs desfasurat la Mircea cel Batran Rm Valcea (in saptamana verde)- locul 2. In perioada de 3-12 iunie 2022, la Eforie Nord, la Capionatul National de Sah al Romaniei - categoria 8 ani baieti (unde vin cei mai buni copii din toata tara), la sahul clasic a facut 5 puncte din 9 -s-a clasat pe locul 23 din 59, iar la sahul rapid - locul 23 din 76, tot 5 puncte din 9.

Darius Ionut Nistor este foarte pasionat de sah si vrea sa faca performanta, practic la Eforie a reprezentat orasul Ramnicu Valcea, alaturi de alti 2 copii: Plesa Maria la categoria sub 12 ani fete si Tanase Andrei la categoria sub 14 ani baieti. Darius se pregateste in fiecare zi la sah, de luni pana sambata, indrumat de domnul profesor Ion Dragu, care este foarte fericit ca are un elev asa pasionat si este mandru, alaturi de parintii copilului, de performantele lui intr-un timp atat de scurt. Darius urmeaza sa participe la Trofeul Litoralului in iunie si la concursul de la Techirghiol in iulie. Il felicitam pentru performante pe Darius Ionut Nistor si îi dorim SUCCES in competitiile viitoare!

Tiberiu Pirnau