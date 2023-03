Vuza Stefan, Presedintele Chimcomplex a retrogradat cu peste 1200 de locuri in 2022 fata de 2021 in topul celor mai bine platiti salariati din Romania

luni, 27 martie 2023

1. Anul trecut multi ziaristi comentau ca ati avut cel mai mare salariu din tara, iar acum, in acest an, cand salariul v-a scazut cu 60% nu mai scrie nimeni nimic. Cum comentati acele articolele?

- Orice articol aparut pe 1 aprilie (si aici ma refer la 1 aprilie 2022) nu trebuie comentat pentru ca sunt ori adevaruri partiale ori distorsionari ale realitatii si argumentez:

- Sunt cel putin 500 de manageri mai bine platiti ca si mine, insa ei nu au avut obligatia de a-si declara public veniturile, asa cum o au companiile listate pe Bursa.

- Din cele 780.000 de companii inregistrate la nivel national, pe Bursa sunt listate doar putin peste 75. Intre ele Chimcomplex cu siguranta a performat cel mai bine din toata Bursa, avand cresteri de 1200% (caz unic in istoria Bursei Romanesti). Tot Chimcomplex este cea mai performanta companie din industria chimica a Romaniei si pe locul 3 in chimia Europei in 2021!

- Primele cele mai mari trebuie acordate companiilor celor mai bune din economie si te rog sa observi ca nu am zis managerilor celor mai buni, ci companiilor celor mai bune!

- Noi, am facut diferenta prin faptul ca Grupul CRC a premiat in 2021 pe toti cei 2515 salariati iar primele celor din Board au fost de doar 8,8 % din total fond de premiere! Unii spun ca e mult, alti ca este putin, eu insa spun ca este echilibrat, dar oricum ar fi ele, aceste prime arata ca nu sunt mari, ci ca economia tarii merge mult inca sub potentialul sau!

- Hai sa lucram mai eficient, mai bine si nu neaparat mai mult!

2. De ce salarul dumneavoastra a scazut dramatic in 2022, de la 5.017 mii lei la 2.726 mii lei, adica cu 46% mai putin?

- Simplu: nu mi-am realizat indicatorii de performanta si am fost penalizat! Evaluarea s-a facut corect, iar contractul trebuie respectat si cand merge bine, dar si cand merge rau. Atat a reiesit din formula.

- Tin sa multumesc celor 10% dintre romani care m-au felicitat, pentru ca un roman are salariul cel mai mare din tara si nu un strain, dar si celorlalti 90% care m-au invidiat. Indirect cred ca aceasta pozitionare in fapt i-a ajutat si pe ei, pentru ca se stie ca motorul economiei este invidia, in aceasta parte a Europei, asa cum observa

si scria si Tolstoi in romanele sale, spre deosebire de vestul Europei unde, orice performanta, mobilizeaza!

3. Salariile celorlalti manageri sau a salariatilor au scazut si ele?

- Nu, din contra. La toti cei 2.515 salariati s-au aplicat majorari de 24,5 %, ca sa diminuam efectele negative ale inflatiei in costurile cosului zilnic. La ceilalti manageri, drepturile s-au mentinut, dar au existat si cazuri in care unii manageri nu au mai primit bonusurile sau chiar au fost schimbati, dar per total general, indemnizatiile s-au rostogolit! Imi asum nerealizarile companiei chiar daca ele se datoreaza factorilor externi (scumpiri nejustificate ale pretului la gaze si energie) compania aplicand pentru manageri principiul: esti parte din problema sau parte din solutie! A treia varianta nu exista iar scuzele nu se accepta pentru ca ele nu aduc bani! Si este adevarat, nu am gasit solutii!

4. La capitolul prime vad ca ele sunt mai mari decat anul trecut?

- Aici vorbim de un efect ce se rostogoleste de anul trecut si consta in fapt in vanzarea de actiuni pe care mai departe le-am oferit bonus tuturor salariaților. Asadar in final banii au ajuns la salariati, contabil au figurat la mine, insa la final de an 2023, mi se va descarca acesta gestiune.

Tiberiu Pirnau