joi, 23 martie 2023

In atentia Serviciului Judetean Anticoruptie Valcea si Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea: mai multe surse de incredere ne-au informat ca Serviciul Judetean de Medicina Legala Valcea organizeaza in luna aprilie 2023 un concurs ARANJAT! O parodie de concurs, cu final stiut dinainte si conditii restrictive pentru eventuali candidati incomozi! Clauza privitoare la vechimea de 6 luni în specialitatea respectiva (anatomie patologica) este clar ABUZIVA și RESTRICTIVA! Concursul respectiv va fi ”castigat”, conform surselor institutionale, de Tudora Constanta care la aceasta data detine postul de ingrijitor de curatenie in cadrul SJML Valcea si care a lucrat in perioada pandemiei ca asistenta (avansata fara concurs de la postul de femeie de serviciu la cel de asistenta!) in cadrul respectivului serviciu. SJML nu a angajat ingrijitor curatenie pe aceasta perioada la laboratorul de anatomie patologica, tocmai pentru a i se păstra acesteia postul! Daca tot isi doresc atat de mult unii sa o angajeze pe Constanta de ce nu ii platesc ei salariul din propriul buzunar, ce rost mai are concursul?! Asadar, concursul este de forma, adica o BATAIE DE JOC la adresa eventualilor candidati de buna credinta! Demn de mentionat este ca, nu cu mult timp in urma, Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea a amendat SJML tocmai pentru ca a depistat-o pe Tudora Constanta (ingrijitor de curatenie) ca facea ILEGAL munca de asistenta de laborator! Dupa încheierea contractului de asistenta din perioada pandemiei, Tudora Constanta a revenit pe postul de ingrijitor curatenie, dar A CONTINUAT SA EXERCITE ILEGAL ATRIBUTIILE DE ASISTENT LABORATOR! Solicitam Serviciului Judetean Anticoruptie Valcea si Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea sa cerceteze aceasta speta!

