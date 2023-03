Pep Guardiola - cariera de fotbalist si antrenor

joi, 23 martie 2023

Inca din perioada copilariei tindem sa ne alegem modele. Unii copiaza comportamentul parintilor, al prietenilor, al unui cantaret sau chiar al unui fotbalist. Tocmai din acest motiv vom vorbi astazi despre Pep Guardiola, omul care a bucurat suflete si a reusit sa schimbe nenumarate vieti prin propriul exemplu.

Josep Guardiola, cunoscut sub numele de Pep Guardiola este unul dintre cei mai cunoscuti antrenori de fotbal la momentual actual.

Mai mult de atat, acesta a fost un fotbalist profesionist inainte de a-si incepe cariera de antrenor. De-a lungul timpului, Guardiola s-a facut cunoscut pentru calitatile sale de lider, dar si pentru abilitatile sale tehnice, reusind rezultate impresionante.

1. Cariera de fotbalist

Pe langa faptul ca Guardiola este acum un antrenor desavarsit, acesta a fost si un fotbalist exceptional. Intre 1992–2001 a jucat pentru echipa nationala a Spaniei, iar in ceea ce priveste echipele de club, cel mai mult timp si l-a petrecut in cadrul echipei FC Barcelona, jucand ca mijlocas defensiv. Mai mult de atat, acesta a castigat si prima Cupa Europeana a Barcelonei.

Guardiola nu s-a rezumat doar la Spania si astfel de-a lungul carierei a jucat si pentru Brescia si Roma, echipe din Italia. Interesant este faptul ca in timp ce studia la o facultate de management din Mexic, acesta a facut parte si din clubul Dorados de Sinaloa, in sezonul 2005-2006.

In istoria sa de fotbalist, Guardiola a acumulat numeroase victorii si rezultate de exceptie. Acesta a reusit sa adune 263 de aparitii in tricoul primei echipe a Barcelonei, echipa pe meciurile careia poti paria acum online la agentia Luck Pariuri.

2. Cariera de antrenor

Dupa ce si-a incheiat cu succes cariera de fotbalist, Pep Guardiola a castigat o serie de trofee ca antrenor pentru diverse echipe. In calitate de antrenor, a acumulat de-a lungul timpului 5 titluri de liga, trei cupe interne si doua trofee ale Ligii Campionilor.

Cariera de antrenor la Barcelona

Atunci cand Guardiola a preluat carma primei echipe, in anul 2008, Barcelona trecuse prin doua sezoane fara trofee. Ulterior lucrurile s-au schimbat complet, iar in primul sezon echipa sa a castigat tripla din La Liga, Copa del Rey si Liga Campionilor. Facand acest lucru, Guardiola a devenit cel mai tanar antrenor care a castigat vreodata UEFA Champions League.

In sezonul urmator, renumita echipa spaniola a adunat alte numeroase victorii, printre care Supercupa Spaniei, Supercupa UEFA si Cupa Mondiala a Cluburilor. Mai mult de atat, Guardiola a atins maximul in fotbal, reusind sa acumuleze 6 trofee in 6 competitii intr-un an.

Ultimul sezon pentru care a fost antrenor in Barcelona nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor lui Guardiola, deoarece echipa sa a fost depasita de catre Real Madrid pentru titlul din La Liga. In plus, Barcelona a pierdul si semifinalele Ligii Campionilor in fata lui Roberto di Matteo, care era antrenor la Chelsea. Astfel, Guardiola nu a reusit sa egaleze castigurile din sezoanele precedente.

Din cauza acestor dezamagiri, Guardiola s-a decis sa paraseasca Barcelona in anul 2012, dupa ce a reusit sa conduca echipa de Camp Nou intr-un total de 247 de meciuri, dintre care 179 au fost victorii. Inca de pe atunci Guardiola a demonstrat ca este unul dintre cei mai buni antrenori din intreaga lume.

Cariera de antrenor la Bayern Munchen

Guardiola a revenit dupa un an, dar de aceasta data ca antrenor pentru Bayern Munchen. Astfel, a preluat echipa legendarului Jupp Heynckes, conducand clubul intre anii 2013 si 2016. De-a lungul timpului, acesta a afirmat in numeroase interviuri ca a facut aceasta alegere pentru a-si incarca bateriile.

Desi acesti trei ani in care a fost antrenor pentru Bayern Munchen au fost destul de buni, este cea mai dezamagitoare perioada a carierei sale. Guardiola a condus Bayern la 3 titluri consecutive in Bundesliga, dar din pacate nu a reusit sa duca echipa spre un trofeu al Ligii Campionilor.

In ciuda acestui fapt, stilul sau unic de joc a fost o gura de aer pentru jucatorii echipei. Sub conducerea lui Guardiola, Bayern Munchen a jucat aproximativ 162 de meciuri dintre care 124 au fost castigatoare. Mai mult de atat, a castigat impreuna cu echipa o SuperCupa UEFA, dar si un titlu de Cupa Mondiala FIFA a Cluburilor.

Cariera de antrenor la Manchester City

Guardiola i-a luat locul lui Manuel Pellegrini pentru a fi antrenor al lui Manchester City in anul 2016. Astfel, acesta a reusit sa transforme echipa intr-una dintre cele mai infricosatoare din lume, fiind favorita publicului ori de cate ori concureaza.

Intr-adevar, primul sezon al lui Manchester City sub tutela lui Guardiola a fost destul de dificil, terminand pe locul al 3-lea in Premier League. Ulterior, echipa sa a castigat nenumarate meciuri, ajungand pana la 11 trofee importante pana in momentul de fata, referindu-ne aici la Cupa Mondiala a Cluburilor, Liga Campionilor, Premier League. Astfel, din cele 351 de meciuri jucate de-a lungul celor 6 ani, Manchester City impreuna cu antrenorul au castigat 260 de meciuri din 351, pierzand doar 52.

Guardiola a semnat o prelungire a contractului in 2020, urmand ca acesta sa se sfarseasca anul acesta.

Dupa cum ai vazut, Guardiola nu este un simplu om al fotbalului, ci este o legenda. Este considerat cel mai bun manager al acestui sport, deoarece a avut un succes urias intr-o perioada atat de scurta.