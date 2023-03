Mingea electorala se afla in terenul lui Mircia Gutau, iar el poate castiga meciul in mai multe variante de echipa

miercuri, 22 martie 2023

Pe surse aflam ca la PSD este mare agitatie creata de posibila candidatura a unui pesedist la Primaria Municipiului Ramnicu Valcea! Se viseaza cu ochii deschisi, se fac calcule, se creioneaza strategii, deja unii pesedisti se vad pe cai mari, in fruntea principalei primarii din judet. Mai nou, se fac scenarii abracadabrante si elucubrante, ba chiar se scriu poezii, filozofii, ce sa mai - toata lumea a devenit experta in problema candidaturilor de la Primaria Ramnicului. Multi dintre pupincuristii de cariera incep sa-i cante prohodul lui Mircia Gutau! Spectacolul este jenant!

In eventualitatea in care PSD va avea propriul candidat la Ramnicu Valcea, rupand alianta cu PER - Mircia Gutau, esecul este garantat si, in mod sigur, decizia va avea repercusiuni si la Consiliul Judetean Valcea, existand riscul ca PSD - Constantin Radulescu sa piarda majoritatea chiar daca va castiga alegerile pentru un nou mandat de presedinte! Si-atunci va incepe circul si piedicile puse de PNL, PER si, probabil, AUR la proiectele presedintelui CJ! Mircia Gutau are variante de echipa, de alianta castigatoare si fara PSD. A declarat mereu ca este un politician dispus sa negocieze cu orice forta politica dispusa sa-i sustina in continuare proiectele de dezvoltare a municipiului!

PNL ar putea sa castige Primaria Ramnicului, cu Mircia Gutau candidat, si sa aiba un viceprimar plus, mai mult ca sigur, un vicepresedinte la Consiliul Judetean Valcea. Calculele electorale s-ar da peste cap in tot judetul, sa nu uitam ca PER are deja cativa primari si mai multi consilieri locali. Toti acesti alesi locali ar trece cu arme si bagaje in barca PNL. Cristian Buican ar castiga politic enorm, printr-o simpla strangere de mana cu Mircia Gutau!

Si AUR este in joc si ar putea sa intre puternic in batalia electorala cu un candidat precum Mircia Gutau! Cu cele 10 procente AUR din municipiu si judet, asa cum arata ultimele sondaje, plus 50 la suta voturile lui Gutau in municipiu, PER ar putea sa devina a treia forta politica din judet. Ar intra atat in Consiliul Local Ramnicu Valcea, cat si in Consiliul Judetean Valcea!

Despre asocierea USR - Mircia Gutau nu vorbim pentru ca nu credem ca este posibila vreodata!

Ca o concluzie, mingea se afla in terenul lui Mircia Gutau, iar el poate castiga meciul in mai multe variante de echipa...

Tiberiu Pirnau