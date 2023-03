Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig definitiv ANI în procesul cu edilul din Alunu, Cristian Birăruţi

duminică, 12 martie 2023

La data de 8 martie 2023, completul de judecată nr. 10 de la Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat sentința definitivă în procesul primarului comunei Alunu, Cristian Birăruţi, cu ANI privind conflictul de interese: „Respinge cererea de suspendare a judecării cauzei până la soluţionarea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 161/2003 şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010. Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Birăruţi Cristian împotriva sentinţei nr. 56/F-CONT din 2 iulie 2020, pronunţate de Curtea de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 8 martie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

În luna iulie 2020, Curtea de Apel Pitești a pronunțat sentința în Dosarul nr. 2232/90/2019 privind conflictul de interese al primarului comunei Alunu, Cristian Birăruţi, în contradictoriu cu Agenţia Naţională de Integritate. Iată soluția pe scurt: „Respinge contestaţia ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Piteşti”.

În 2019, ANI a constatat conflictul de interese de natură administrativă în cazul primarului comunei Alunu, Cristian Birăruţi. Cristian Birăruţi, în calitate de primar, a semnat în data de 3 ianuarie 2017 un contract de prestări servicii cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vâlcea privind susţinerea activităţii Asociaţiei Olteţul Alunu, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate a deţinut funcţia de vicepreşedinte până la data de 01 septembrie 2017, precum şi 12 ordine de plată. Agenţia Naţională de Integritate spune că Cristian Birăruţi a încălcat dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia, primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

Vezi care este poziția primarului comunei Alunu, Cristian Birăruţi, după aflarea sentinței?

Pe un site de socializare, primarul Cristian Birăruţi a precizat: „M-am tot gândit dacă este necesar sau nu, să fac cunoscut cetățenilor din Alunu, hotărârea ICCJ, în legătură cu contestarea raportului ANI, în care mi s-a imputat faptul că aș fi într-un conflict de interese, cu privire la faptul că în perioada 2017-2018, fiul meu deținea în cadrul consiliului de administrație al clubului sportiv ASF OLTETUL ALUNU funcția de vicepreședinte și că eu am semnat contractul cu AJF Vâlcea, și bineînțeles, s-au plătit către AJF arbitrajele la meciuri. De asta am fost acuzat, că am semnat acel contract și nu trebuia să-l semnez eu, ci vicele David. Aici am greșit. Nu este altceva. Dar acest Vasilică, cap mare cu mintea-n colțuri, caută să vă manipuleze, să-mi atribuie mie, cea ce el a făcut când a fost primar, în speranța că mă denigrează pe mine în fața opiniei publice, în speranța că la viitoarele alegeri, Alunenii îi vor mai da ocazia să-și umple din nou sacul, că prea i s-a golit!

Măi Vasilică, minte-n colțuri, când tu erai primar și fiul tău juca fotbal la echipă, tu nu ai plătit mă arbitrajele, la tine nu era conflict de interese? Dar pe tine nu te-a reclamat nimeni. Deci, dragi locuitori ai comunei Alunu și toți care citiți acest mesaj al meu, nu vă lăsați influențați de acest mincinos, aici nu a fost vorba de vreo afacere, am fost cercetat de Parchet, iar dosarul a fost clasat, sub motivul că nu se confirmă fapta reclamată de acest biped! Am peste 100 de reclamații făcute de această vietate, la Parchet, Poliția Economică, ANI, DNA, Curtea de Conturi! M-a reclamat peste tot, dar nu a avut ce-mi face, pentru că eu nu am făcut nici o afacere ilegală!

Acum, în cazul meu, eu mai am două căi extraordinare de atacare a hotărârii ICCJ, contestația în anulare a hotărâri și revizuirea! Iar mie nu mi se poate aplica decât o sancțiune administrativă, diminuarea salariului pe o perioadă de timp cu 10%. Acum, îi transmit lui Vasilică un mesaj: stai pe bară Vasilică, locul tău este tot de unde ai venit. Alunenii nu-ți mai dau ocazia să mulgi primăria, mulge mai bine cele 30 de vaci pe care nu le ai și iei subvenție de la statul român”.