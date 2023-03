duminică, 26 martie 2023

Documente falsificate la Primăria Drăgășani?!?! „Am fost la Parchet în audienţă la domnul Prim-Procuror, am spus că am suspiciunea că în Primăria Drăgăşani se derulează o infracţiune, că sunt documente falsificate care îşi produc efectele chiar în aceste momente şi am solicitat intervenţia rapidă pentru clarificarea situaţiei. Mi-a recomandat să fac o plângere scrisă, în condiţiile în care am spus că mâine acele documente pot fi muşamalizate. Am sunat la Poliţie şi Parchet pentru a reclama faptul că am suspiciunea rezonabilă, pe baza documentelor pe care le-am văzut cu ochii mei, că în Primăria Drăgăşani sunt documente false, falsificate, în beneficiul unor persoane de rea credinţă. Am solicitat să se intervină de urgenţă pentru clarificarea acestei situaţii. Poliţia a spus că va trimite un echipaj. La Parchet mi s-a recomandat să merg în audienţă la Prim-Procuror”, a dezvăluit consilierul local din Drăgășani Marian Roșca.