SOCANT! La nivelul judetului Valcea nu exista nicio situatie cu privire la cladirile cu risc seismic! Autoritatile IRESPONSABILE paseaza raspunderea de la una la alta!

joi, 16 martie 2023

SOCANT! La nivelul judetului Valcea nu exista nicio situatie cu privire la cladirile cu risc seismic! Toate autoritatile din judet dau din umeri sau arunca responsabilitatea de la una la alta cand sunt intrebate in legatura cu cladirile vechi sau cu deficiente de constructii din judet care risca sa se prabuseasca oricand la un cutremur mai violent, asemanator, sa spunem, cu cel din Turcia! Este evident ca si in Valcea exista astfel de imobile subrede in care traiesc mii de oameni! Din pacate, in ciuda nenumaratelor cutremure din zona Gorj si Vrancea din ultima perioada, autoritatile valcene - Prefectura Valcea, Inspectoratul de Stat in Constructii, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta etc - nu intreprind niciun demers pentru a identifica cladirile cu probleme si isi paseaza raspunderea. ISU ne trimite la Oficiul de Cadastru (care nu detine nicio informatie in acest sens!), Prefectura ne directioneaza catre Inspectia in Constructii, iar ISC arunca pisica in ograda primariilor, in cele din urma autoritatile locale spun ca e treaba asociatiilor de proprietari sa plateasca realizarea expertizelor de risc seismic! Un lant dramatic al slabiciunilor! Doamne fereste sa se intample o tragedie ca in Turcia! Incompetenta si indolenta autoritatilor se pot dovedi a fi CRIMINALE! Nu ne ramane decat sa ne rugam sa nu avem un cutremur de peste 6 grade pe scara Richter...

In acest timp, prefectul Mihai Oprea, cel care are toate atributiile sa-i trezeasca din somnul incompetentei pe directorii de institutii publice, doarme in papucii statului!

Tiberiu Pirnau