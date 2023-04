Cum tratăm miopia în copilărie

Miopia este un viciu de refracție care în perioada copilăriei tinde să se accentueze. De aceea, misiunea terapeutică este de a-i încetini progresia pentru a minimiza riscul de complicații la vârsta adultă.

Ce este miopia și când apar primele simptome?

Miopia este o imperfecțiune a globului ocular, care în cazul ochiului miopic are o formă teșită la polul superior și inferior. Acest lucru determină mutarea unghiului de refracție de la nivelul retinei în fața ei, ceea ce provoacă vederea încețoșată la distanță.

Primele simptome apar în primii ani de școală, de obicei la vârsta pre-adolescenței (8-10 ani). Simptomele sunt legate de imposibilitatea de a vedea clar la distanță, lucru pe care foarte des copiii nu îl comunică însă fac un efort suplimentar de a distinge.

Acest efort poate fi sesizat din următoarele semne:

Copilul mijește ochii atunci când fixează obiecte aflate la distanță.

Îi lăcrimează ochii

Își freacă ochii des

Obosesc după programul școlar și simt nevoia să se odihnească în timpul zilei

Acuză dureri de cap.

Incidența miopiei și factorii de risc

Incidența miopiei a crescut de la o generație la alta și potrivit studiilor, aceasta este mai crescută în zonele urbane. Concluzia trasă de specialiști este că petrecerea timpului în interior unde vederea este expusă luminii artificiale dăunează dezvoltării corecte a ochiului.

Iată așadar un factor de mediu care crește riscul dezvoltării sau accentuării progresiei miopiei.

În acest sens, una dintre principalele recomandări ale specialiștilor este de a crea o rutină prin care copiii să petreacă minimum două ore pe zi în aer liber, unde vederea lor este expusă exclusiv luminii naturale a soarelui.

Necesitatea unui tratament non invaziv al miopiei, la copii

La vârsta adultă, miopia se poate corecta chirurgical. Însă în perioada copilăriei, tot ce ”avem voie” să facem din punct de vedere terapeutic este să corectăm vederea și să încercăm pe cât posibil să încetinim/stopăm progresia miopiei, care odată cu dezvoltarea copilului tinde să se accentueze.

Soluția în acest sens este purtarea unor ochelari cu lentile inteligente, capabile să îndeplinească ambele obiective.

Lentilele MiYOSMART

Rezultat al unui efort de cercetare condus de HOYA, producător de dispozitive medicale oftalmice, împreună cu Universitatea Politehnică din Hong Kong, tehnologia brevetată D.I.M.S. - Defocus Incorporated Multiple Segments (segmente multiple încorporate de defocalizare) reușește simultan să îmbunătățească vederea dar și să încetinească progresia miopiei.

Astfel, lentilele MiYOSMART încetinesc progresia miopiei în medie cu 60%, în 21,5% din cazuri stoparea definitivă a miopiei. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial” care îi are ca autori: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

Altfel spus, o metodă optimă prin care bifăm două obiective prin simpla purtare a lentilelor, oferind copilului șansa de a vedea clar, cu o perspectivă de viitor fără complicații.

Până în anul 2050, jumătate din populația globului va suferi de miopie

Lucrarea științifică “Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050” a autorilor Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. din Mai 2016, atrage atenția că până în anul 2050, mai bine de cinci miliarde de oameni ar putea fi afectați de miopie. Ceea ce înseamnă că jumătate din populația globului va avea nevoie de dispozitive pentru corectarea vederii.

Îmbunătățirea calității vieții este posibilă așadar prin inovație, însă atât timp cât este asimilată corect și conștientizată de către populație.

HOYA Lens România desfășoară continuu activități de educare în rândul pacienților dar și a specialiștilor, prin programe de actualizare și formare profesională continuă, susținute de HOYA.

Acest articol v-a fost oferit de HOYA Lens România.