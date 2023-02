vineri, 17 februarie 2023

Ramnicu Valcea este in plop si plopu-n aer in ceea ce priveste masurile de securitate in caz de cutremur! Luni si marti, mai multe blocuri din municipiu s-au zguduit ingrozitor, urmare a cutremurelor cu epicentrul in judetul Gorj! Au fost situatii cand si locuitorii din blocurile noi, realizate in ultimii ani, au resimtit puternic seismele. Autoritatile au dat din umeri si, la fel ca in povestea omului prost si lenes, asteapta speriate si indolente, sa cada drobul cu sare. Realitatea este de-a dreptul socanta in Ramnic: exista foarte multe cladiri cu risc seismic! Prefectura, Inspectoratul in Constructii si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Valcea cunosc situatia si, ceea ce este foarte grav, mimeaza, cu o nonsalanta iesita din comun, preocuparea! Blocurile din municipiul Ramnicu Valcea trebuie expertizate tehnic privind rezistenta seismica! Asociatiile de proprietari trebuie OBLIGATE sa incheie contracte cu firme specializate si statul roman, prin primarii sau direct prin Guvern, sa sprijine financiar aceste demersuri! Intr-o prima etapa trebuie verificate imobilele construite inainte de 1977, precum si cele construite in ultimii 10 ani. Din pacate, la fel ca in Turcia, coruptia va face victime in Romania in caz de cutremur (peste 6 pe scara Richter): autorizatiile de constructii au fost acordate cu prea mare usurinta si in multe cazuri nu au fost respectate prevederile legale. Functionarii lacomi de la primarii, inspectoratele in constructii si ISU au incasat spagi fara numar si au inchis ochii la nereguli! Sa speram ca, macar in ceasul al 12-lea, institutiile statului se vor trezi!

Tiberiu Pirnau