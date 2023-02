Gallo Nero: Impozitul mic cu cheltuiala se tine! Probleme la autorizatia de constructie!

miercuri, 8 februarie 2023

Omul de afaceri Catalin Rusitoru Prodea (SC Gallo Invest SRL) a investit peste un milion de euro in modernizarea cladirii Jet Set din centrul municipiului si transformarea acesteia in noul si cochetul restaurant Gallo Nero! Bravo lui! Ramnicul are, iata, inca un local de calitate unde valcenii pot sa petreaca momente de relaxare binevenite. Cum, insa, legile in Romania sunt pentru unii muma si pentru altii ciuma, Rusitoru a profitat de metehnele mioritice ale functionarilor de la Primaria Ramnicului si a obtinut doua autorizatii de constructii: una pentru reamenajare terasă existentă (care este, de fapt, cladire in toata regula) și amplasare mijloace publicitare si cea de-a doua - amenajare locuri de parcare, creare acces auto și amplasare totem orizontal. Toate bune si frumoase pana la un anumit punct! Problema este ca SC Gallo Invest SRL nu s-a rezumat la amenajarile din cele doua autorizatii de constructii si, dupa cum se poate vedea cu ochiul liber, a modernizat INTREAGA CLADIRE atat pe interior, cat si pe exterior. Functionarii de la Primaria Ramnicu Valcea au inchis ochii (probabil s-a uns rotita potrivita din mecanismul administrativ-urbanism!) si la fel au procedat si inspectorii de la Inspectoratul in Constructii Valcea. In consecinta, taxele pentru autorizatia de constructie au fost mult mai mici decat ar fi fost normal sa se vireze la bugetul local al municipiului. De asemenea, impozitul pe cladire este diminuat semnificativ. Cineva a stiut, stie, dar inchide ochii la nereguli! De ce? Intrebare retorica, bineinteles! Rusitoru este un afacerist cu mult tupeu si relatii pe masura in lumea administrativ-politica locala, acesta incalcand luni la rand proprietatea unui vecin de buna credinta...