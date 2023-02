Comunicatul procurorilor despre abuzurile sexuale ale călugărului și îngrijitorului de la Frăsinei asupra a doi copii

Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea a transmis presei un comunicat cu dezvaluiri socante despre abuzurile sexuale la care au fost supuși doi copii de către un îngrijitor și un călugăr de la Mănăstirea Frăsinei. Iata comunicatul procurorilor:

“În contextul vehiculării în mass media a unor informaţii referitoare la <Călugăr de la Mănăstirea Frăsinei, arestat pentru act sexual cu un minor>, Biroul de Informare şi Relații cu Publicul — din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea, este împuternicit să aducă la cunoștință opiniei publice următoarele: Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea au dispus, la data de 14 februarie 2023, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat (aflat în stare de reţinere) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol în formă continuată, agresiune sexuală în formă continuată, agresiune sexuală şi corupere sexuală (3 acte materiale), iar la data de 17 februarie 2023, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un alt inculpat (aflat în stare de reţinere) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol în formă continuată şi corupere sexuală în formă continuată.

La datele de 14.02.2023 şi 17.02.2023, cei doi inculpaţi (unul flind călugăr la Mănăstirea Frăsinei) au fost prezentaţi, separat, judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Rm. Vâlcea, cu propunere de arestare preventivă, fiind emis pe numele inculpaţilor câte un mandat de arestare preventivă, pe o perioadă de 30 de zile.

Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale a rezultat faptul că, în vara anului 2021, în timp ce inculpaţii se aflau la Mânăstirea Frăsinei, de pe raza com. Muereasca, au dezvoltat relaţii de amiciţie cu 2 persoane vătămate, în vârstă de 10 şi 13 ani, cărora le remiteau diverse cadouri şi sume de bani, ca unnare a ajutorului acordat de aceştia la vânzarea unor obiecte bisericeşti, astfel că, în perioada iulie — septembrie 2021, inculpaţii au intreţinut în prezenţa minorului în vârstă de 10 ani, în mod repetat şi în diverse incăperi din incinta Mănăstirii Frăsinei, acte sexuale, iar în cursul lunii septembrie 2021, pe parcursul a 4 zile consecutive, profitând de imposibilitatea minorului in vârstă de 10 ani, de a-şi exprima voinţa datorită vârstei fragede, 1- au atras pe acesta, în diverse camere ale mănăstini şil-au determinat să intreţină, în mod repetat, acte sexuale orale cu inculpaţii.

Totodată, în cursul lunii septembrie 2021, pe parcursul a 4 zile consecutive, inculpaţii, profitând de imposibilitatea minorului în vârstă de 10 ani de a-şi exprima voinţa, 1-au determinat pe acesta să asiste la intreţinerea de acte sexuale orale între cei doi inculpaţi precum şi să efectueze acte de natură sexuală ce au dus la satisfacţia sexuală a acestora. În aceeaşi perioadă, unul dintre inculpaţi, profitând de imposibilitatea minorului în vârstă de 13 ani de a-şi exprima voinţa şi oferindu-i diverse sume de bani, l-a determinat pe acesta să suporte şi să efectueze acte sexuale pentru satisfacţia sexuală a inculpatului.

Investigaţiile au fost efectuate împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul Secţiei nr. 1 Poliţie Rurală Rm. Vâlcea. Cercetările continuă pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele. Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară in vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, in nici o situaţie, să infrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”.

Arhiepiscopia Râmnicului, reacție în scandalul călugărului arestat