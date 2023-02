vineri, 3 februarie 2023

Data publicării: 03.02.2023

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

„Dezvoltarea si retehnologizarea DANY TRANSPORT COM SRL”

DANY TRANSPORT COM S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 6, str. Paralutelor nr.10, bl.P35, sc.2, parter, Ap.10, derulează în perioada 12.12.2022 – 31.12.2023, proiectul „Dezvoltarea si retehnologizarea DANY TRANSPORT COM SRL”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 298/POC/411/AS/15.01.2023 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate (AM POC). Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei Prioritatea de investiții - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare Granturi de investiții sub formă de ajutor de stat (POC 4.1.1 “Investiţii în activităţi productive - ajutor de stat”).

Titlu proiect: „Dezvoltarea si retehnologizarea DANY TRANSPORT COM SRL”

Beneficiar proiect: DANY TRANSPORT COM S.R.L.

Program de finantare: Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate (AM POC)

Valoarea totală a proiectului este de 2.767.332,04 lei, din care

Asistența financiară nerambursabilă este de 1.729.816,99 lei.

Cod SMIS: 159335, RUE 412

Obiectivul general al proiectului de investiții: este reprezentat de sustinerea DANY TRANSPORT COM SRL, refacerea capacitatii de rezilienta a societatii prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investitii in retehnologizare. Proiectul are in vedere consolidarea pozitiei pe piata in domeniul accesat cf CAEN 5224 (Manipulari), dezvoltarea, modernizarea si cresterea competitivitatii sectorului de prestari servicii al DANY TRANSPORT COM S.R.L., cresterea sustenabila a competitivitatii mediului de afaceri local, regional si national.

Date de contact beneficiar: Bucuresti, sector 6, str. Paralutelor nr.10, bl.P35, sc.2, parter, Ap.10, telefon 0745049172, fax-, e-mail: [email protected]

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.