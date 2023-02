Ce este energia regenerabila?

joi, 23 februarie 2023

Energiile regenerabile (ER) sunt alimentate de soare, de vant, de caldura pamantului, de cascade, de maree etc.

Acestea ne permit sa producem electricitate, caldura, frig, gaz, combustibil etc. Aceste surse de energie, considerate inepuizabile la scara timpului uman, genereaza putine sau deloc deseuri sau emisii poluante. Acestea sunt diferite de combustibilii fosili, care sunt poluanti si ale caror rezerve sunt in scadere. In cele din urma, energia regenerabila este mai rezistenta, in special in caz de criza sau de alte probleme.

Panourile solare – cel mai bun exemplu de energie regenerabila

Panourile solare, asa cum sunt cele de la Pedavo sunt cel mai bun mod de a include energia solara in viata proprie. Energia solara este una dintre cele mai des utilizate si este de asemenea cea mai fiabila in acest moment. Poti gasi panouri care sa te ajute sa acoperi tot necesarul de curent electric si te poti bucura de toate avantajele optinute astfel. Pentru ca preturile la curent sunt in continua crestere, ideal este sa gasesti solutii cat mai economice care sa iti vina in ajutor in momentul in care ai consumatori pe care vrei sa ii folosesti, iar panourile sunt solutia optima. In plus, daca ai surplus de curent acesta poate fi returnat in retea si te va ajuta sa obtii fonduri inapoi. Costul panourilor se va amortiza cu siguranta in timp, chiar mai devreme decat te astepti.

Importanta energiilor regenerabile

Pentru clima

Energiile regenerabile fac posibila reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ca raspuns la urgenta climatica.

Pentru sanatate

Transformarea productiei noastre de energie va avea efecte asupra sanatatii. Spre deosebire de combustibilii fosili, a caror ardere elibereaza particule fine si ozon extrem de nocive, sursele de energie precum energia eoliana, solara si hidraulica nu emit poluanti.

Pentru economia noastra

Cu cat se dezvolta mai mult energiile regenerabile, cu atat scade pretul acestora. Cu alte cuvinte, cu cat sunt mai competitive, cu atat mai ieftina este energia pe care o furnizeaza si cu atat mai multe investitii sunt necesare pentru a le dezvolta. Este un sector complet de activitate in plina structurare. Companiile franceze se pot pozitiona intr-o varietate de domenii: fabricarea, instalarea, controlul si intretinerea echipamentelor, dar si servicii inovatoare, cum ar fi prognozarea productiei de energie.

Pentru independenta noastra

Energiile regenerabile joaca un rol important in controlul pe termen lung al facturii energetice a lumii. Acestea ne permit sa ne relocalizam productia de energie prin producerea si dezvoltarea resurselor locale, mai degraba decat prin importul de combustibili fosili, a caror volatilitate a preturilor este o sursa de tensiune. In prezent, Franta importa 98,5 % din petrol, 98 % din gazele naturale, 100 % din carbune si 100 % din uraniu. Datorita dezvoltarii energiilor regenerabile, deficitul comercial legat de importurile de energie ar putea fi redus cu 60% in 2035. Aceasta relocalizare a productiei de energie trebuie sa fie insotita si de o relocalizare a instrumentelor de productie, pentru a nu inlocui dependenta de combustibilii fosili cu dependenta de materialele critice.