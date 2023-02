Bogdan "Bobi" Mateescu si-a amintit ca judecatorii judeca... si a inceput cu presa incomoda! RUSINE!

miercuri, 15 februarie 2023

* Recent va vorbeam despre pasiunea lui Bogdan "Bobi" Mateescu (foto) de a conduce. Judecatorie, CSM si acum Tribunal. Tribunalul Valcea, mai exact, unde cu pricepere, zice el, si cu totala dedicare (ca doar de aia nu intra in sedinte sa judece dosare, ca are de condus o instanta si ii mananca toata ziua). Va dati seama cata treaba are. Atat de multa ca uita ca trebuie sa mai si judece. Avand in fata lista judecatorilor fiecarei sectii care se afla la inceputul anului pe pagina instantei din portal.just.ro, am putut constata ca Bobi nu judeca deloc, nimic, la nicio sectie (Click aici pentru a citi). Ei, si nu am constatat doar noi faptul ca din activitatea de judecator a lui Mateescu lipseste taman judecarea cauzelor - a scris luju.ro

Receptiv din fire, Bogdan Mateescu, vazand ca luju.ro a semnalat acest aspect, s-a organizat rapid si si-a facut loc la o sectie din cadrul Tribunalului Valcea, respectiv Sectia a II-a civila, pentru a intra si in sedintele de judecata (vezi facsimil). Foarte bine, felicitari. Asa-i sade bine unui judecator! Cel putin cat inca este in instanta! Nu de alta, dar despre acelasi Bogdan Mateescu se vorbeste prin piata ca nu a renuntat inca la gandul de a se duce la INM (sef, cum altfel) si in prezent ar sta la panda, asteptand momentul oportun pentru a prelua conducerea Institutului National al Magistraturii (Ce tara!!! Ne mai miram de ce pleaca oamenii din Romania?!). Altfel, pe langa atributiile de presedinte de instanta si de judecator de scaun, aflati ca Mateescu este si purtator de cuvant al Tribunalului Valcea, deci raspunde la telefon presei curioase.

De-abia a venit la Tribunalul Valcea si ipochimenul, in mod total aleatorrr, s-a apucat sa judece, totusi, procese in care sunt implicati jurnalisti care l-au criticat in trecut. A jucat si intr-o penibila comedie a abtinerii... pe care, probabil, tot el a judecat-o! Sa mai spunem ca verdictul a fost nefavorabil jurnalistilor chiar daca aveau suta la suta dreptate?! RUSINE!!!!

Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!