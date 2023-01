Tribunalul Vâlcea i-a „albit” pe fostul primar din Prundeni, Ion Horăscu, și pe Sorin Barbu de acuzațiile de corupție formulate de DNA! Cei doi, obligati de instanta sa plateasca Ministerului Dezvoltarii suma de 240.346 lei

duminică, 15 ianuarie 2023

Tribunalul Vâlcea i-a „albit” pe fostul primar din Prundeni, Ion Horăscu, și pe un ziarist de acuzațiile de corupție formulate de DNA! Cei doi, obligati de instanta sa plateasca Ministerului Dezvoltarii suma de 240.346 lei

În data de 11 ianuarie 2023, Tribunalul Vâlcea a pronunțat următoarea soluție în dosarul nr. 2773/90/2021: „În temeiul art.396 alin.6 C.pr.pen.rap.la art.16 lit.f teza a-II-a C.pr.pen. raportat la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022 pronunţate de CCR şi decizia nr.67/2022 pronunţate de ÎCCJ-completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Horăscu Ion, fost primar al comunei Prundeni, jud. Vâlcea,care a fost trimis în judecată, prin rechizitoriul emis în data de 23.08.2021, in dosarul de urmărire penală nr. 22/P/2018 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Piteşti sub aspectul infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. şi a art.5 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale); spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin.(1) lit. b) din Legea nr.129/2019 cu aplic. art.35 alin.(1) C. pen. şi art.5 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale),folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. şi a art.5 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.; În temeiul art.396 alin.6 C.pr.pen.rap.la art.16 lit.f teza a-II-a C.pr.pen. raportat la deciziile nr.297/2018 şi nr.358/2022 pronunţate de CCR şi decizia nr.67/2022 pronunţate de ÎCCJ-completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Barbu Sorin Alexandru, reprezentant al Asociaţiei Culturale ”Curierul de Vâlcea”care a fost trimis în judecată, prin rechizitoriul emis în data de 23.08.2021, in dosarul de urmărire penală nr. 22/P/2018 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Piteşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor: complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. şi a art.5 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale); complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.49 alin.(1) lit. b) din Legea nr.129/2019 cu aplic. art.35 alin.(1) C. pen. şi art.5 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale); complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. şi a art.5 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen. În temeiul art.26 alin.1 C.pr.pen., respinge ca nefondată cererea formulată de inculpaţii Horăscu Ion şi Barbu Sorin Alexandru, prin care au solicitat disjungerea acţiunii civile. În temeiul disp.art.20 alin.1 şi 4 C.pr.pen.respinge ca inadmisibilă acţiunea civilă formulată de U.A.T.C. Prundeni prin care a solicitat obligarea inculpaţilor Horăscu Ion şi Barbu Sorin Alexandru, la plata sumei de 356.610 lei. În temeiul art.25 rap.la art.397 C.pr.pen. coroborat cu art.1357 şi urm. din C.civil,admite acţiunea civilă formulată de Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (în prezent Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei) şi în consecinţă obligă în solidar pe inculpaţii Horăscu Ion şi Barbu Sorin Alexandru, să achite părţii civile suma de 240.346 lei (din care 191.811 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 48.535 lei de la bugetul de stat). Menţine în parte măsura sechestrului asigurător , până la concurenţa sumei de 240.346 lei asupra bunurilor proprietatea inc. Horăscu Ion, dispuse prin ordonanţa emisă în data de 20.07.2021 de D.N.A.-S.T Piteşti în dosarul de urmărire penală nr. 22/P/2018.,respectiv: a) asupra terenului intravilan categoria arabil în suprafaţă de 217 m.p., situat în tarlaua 103, parcela 28, aflat în comuna Prundeni, sat Prundeni, str. Tudor Vladimirescu, nr.190, jud. Vâlcea, deţinut de către inculpatul Horăscu Ion conform titlului de proprietate cu nr.688/46584/09.09.1997, în valoare evaluată de 1.519 lei (217 m.p.(7 lei/m.p.); b) asupra terenului intravilan categoria vie în suprafaţă de 633 m.p., situat în tarlaua 103, parcela 28, aflat în comuna Prundeni, sat Prundeni, str. Tudor Vladimirescu, nr.190, jud. Vâlcea, deţinut de către inculpatul Horăscu Ion conform titlului de proprietate cu nr.688/46584/09.09.1997, în valoare evaluată de 4.431 lei (633 m.p.(7 lei/m.p.); c) asupra terenului intravilan categoria curţi-construcţii în suprafaţă de 442 m.p., situat în tarlaua 103, parcela 28, aflat în comuna Prundeni, sat Prundeni, str. Tudor Vladimirescu, nr.190, jud. Vâlcea, deţinut de către inculpatul Horăscu Ion conform titlului de proprietate cu nr.688/46584/09.09.1997, în valoare evaluată de 8.840 lei (442 m.p.(20 lei/m.p.); d) asupra cotei parţi deţinută de către inculpatul Horăscu Ion din casa în suprafaţă de 90 m.p., construită în anul 1946, cu o valoare impozabilă de 41.211 lei, situată în intravilanul comunei Prundeni, sat Călina, str. Tudor Vladimirescu, nr.436, jud. Vâlcea, aşa cum reiese din adresa Primăriei Prundeni nr.6283/09.07.2021; e) asupra cotei parţi deţinută de către inculpatul Horăscu Ion din anexa în suprafaţă de 30 m.p., construită în anul 1946, cu o valoare impozabilă de 4.013 lei, situată în intravilanul comunei Prundeni, sat Călina, str. Tudor Vladimirescu, nr.436, jud. Vâlcea, aşa cum reiese din adresa Primăriei Prundeni nr.6283/09.07.2021. Menţine în parte măsura sechestrului asigurător , până la concurenţa sumei de 240.346 lei ,dispuse prin ordonanţa emisă în data de 20.07.2021 de D.N.A.-S.T Piteşti în dosarul de urmărire penală nr. 22/P/2018, asupra bunurilor proprietatea inc Barbu Sorin Alexandru.,respectiv: a) asupra cotei parţi deţinută de către inculpatul Barbu Sorin-Alexandru din terenul intravilan categoria curţi-construcţii în suprafaţă de 246 m.p., situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Int.Aurel Vlaicu nr.11, jud. Vâlcea, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.830/23.08.2013 autentificat la BNP Elena Paraschiv-Rm.Vâlcea, având numărul cadastral 39827 înscris în Cartea Funciară nr.39827 a municipiului Râmnicu Vâlcea, în valoare evaluată de 24.600 lei (246 m.p.*100 lei/m.p.); b) asupra cotei parţi deţinută de către inculpatul Barbu Sorin-Alexandru din terenul intravilan categoria curţi-construcţii în suprafaţă de 21 m.p., situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Int.Aurel Vlaicu, jud. Vâlcea, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.830/23.08.2013 autentificat la BNP Elena Paraschiv-Rm.Vâlcea, având numărul cadastral 39317 înscris în Cartea Funciară nr.39317 a municipiului Râmnicu Vâlcea, în valoare evaluată de 2.100 lei (21 m.p.(100 lei/m.p.) c) asupra cotei parţi deţinută de către inculpatul Barbu Sorin-Alexandru din casa de locuit compusă din parter în suprafaţă utilă de 64,80 mp şi etaj în suprafaţă utilă de 65,13 mp, cu o valoare impozabilă totală de 454.354,82 lei situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, Int.Aurel Vlaicu nr.11, jud. Vâlcea, edificată pe terenul intravilan categoria curţi-construcţii în suprafaţă de 246 m.p., situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Int.Aurel Vlaicu nr.11, jud. Vâlcea, având numărul cadastral 39827 înscris în Cartea Funciară nr.39827 a municipiului Râmnicu Vâlcea, construcţie deţinută în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.830/23.08.2013 autentificat la BNP Elena Paraschiv-Rm.Vâlcea. În temeiul art. 25 alin. (3) şi art. 256 C. proc. pen. dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri,Factura nr.0001/21.11.2012 emisă de către Asociaţia Culturală Curierul de Vâlcea către Primăria com. Prundeni (vol.9 fila 119); -Anexa 1 Detalierea costurilor conform facturii nr.0001/21.11.2012 emisă de către Asociaţia Culturală Curierul de Vâlcea (vol.9 fila 99);-Procesul verbal nr.9385/16.11.2012 de recepţie parţială a serviciilor încheiat între Comuna Prundeni şi Asociaţia Culturală Curierul de Vâlcea (vol.9 fila 125);Raportul cu privire la impactul şi rezultatele obţinute în urma desfăşurării Festivalului Drumul Vinului Vâlcean din data de 26-27 octombrie 2012 întocmit de către Asociaţia Culturală Curierul de Vâlcea (vol.9 filele 128-129);Factura nr. 0006/26.09.2013 emisă de către Asociaţia Culturală Curierul de Vâlcea către Comuna Prundeni (vol.11 fila 133);Anexa 1 Detalierea costurilor conform facturii nr.0006/26.09.2013 emisă de către Asociaţia Culturală Curierul de Vâlcea (vol.11 fila 134);-Proces verbal de recepţie parţială a serviciilor nr. 7210/22.10.2013 încheiat între Comuna Prundeni şi Asociaţia Culturală Curierul de Vâlcea (vol.11 fila 132);-Proces verbal nr. 6530/20.09.2013 de verificare îndeplinire clauze contractuale de către Asociaţia Culturală Curierul de Vâlcea (vol.11 filele 79-80);-Raport cu privire la impactul şi rezultatele obţinute în urma desfăşurării Festivalului Drumul Vinului Vâlcean din data de 13-14.10.2013 (vol.11 filele 129-131);Contract de consultanţă încheiat între PFA HORĂSCU MARIA RAMONA şi Asociaţia Culturală Curierul de Vâlcea din 10.10.2012 (vol.2 filele 85-87);Angajament de confidenţialitate HORĂSCU MARIA RAMONA din data de 10.10.2012 întocmit ca anexă la Contractul de consultanţă încheiat între PFA HORĂSCU MARIA RAMONA şi Asociaţia Culturală Curierul de Vâlcea din 10.10.2012 (vol.2 fila 84);Facturi emise de PF HORĂSCU MARIA RAMONA către Asociaţia Culturală Curierul de Vâlcea nr. 09/30.09.2013 şi nr. 150/26.11.2012 (vol.2 filele 89-90), precum şi desfiinţarea parţială a următoarelor înscrisuri:Cererea de rambursare nr.3 înregistrată la UAT com. Prundeni sub nr.70/28.12.2012 şi la Organismul Intermediar sub nr.71/07.01.2013 (vol.9 filele 108-115);Cerere de rambursare nr.6 înregistrată la UAT com.Prundeni sub nr.24/18.11.2013 şi la Organismul Intermediar sub nr.11868/25.11.2013 (vol.11 filele 59-68). În baza art. 275 alin.3 C.pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii”.