Importanta ambalarii cu folie stretch a coletelor

marți, 31 ianuarie 2023

Ambalarea reprezinta cel mai important proces in manipularea marfurilor, cu cat acestea sunt mai bine asigurate din punct de vedere al materialelor utilizate, cu atat exista siguranta ca vor ajunge la destinatie in conditii optime, iar investitia in folie stretch este una din cele mai bune solutii.

O folie de paletizare are ca scop principal stabilizarea cutiilor in timpul transportului sau a depozitarii pentru prevenii alunecarea sau caderea acestora, iar bunurile vor fi ferite de praf, murdarie sau razele UV pe termen lung.

Pentru procesul de transport al paletilor mai ales pe distante lungie este indicata ancorarea cutiilor, acest lucru se poate face prin utilizarea de chingi din plastic ce permite desfasurarea pe suprafete reduse sau acoperirea lor cu folie, ce are beneficii multiple, este stabila, extrem de flexibila si versatila, iar toate partile implicate, expeditor, transportator si destinatar sunt in avantaj.

In anumite conditii este recomandata folosirea de folie stretch neagra aceasta asigura confidentialitatea marfurilor ce sunt transportate si in acest fel puteti sa fiti sigur ca nici o persoana neautorizata nu va stii ceea ce se afla in coletele sau paletii pe care ii transportati.

Pentru a profita la maxim este recomandata cat mai mult intinderea, iar sarcina de greutate oricat ar fi de mare va fi stabila.

Din ce este fabricata o folie stretch ?

Aceasta este confectionata din plastic de joasa densitate, iar prescurtat LDPE, ceea ce inseamna ca este un material ale carei molecule nu sunt puternic legate intre ele, ceea ce face ca folia sa fie foarte flexibila si usor de manevrat, dar rezistenta sa ramana una foarte mare. O alta caracteristica este reprezentata de rezistenta la rupere, una ridicata similara altor materiale, ce confera si elasticitatea si durabilitate in timp, deoarece nu isi va schimba proprietatile initiale.

Utilitatea acesteia este extinsa, poate fi aplicata ca si o husa protectiva, ce confera protectie articolelor ambalate de contaminare in depozite sau de intemperii. In functie de conditiile meteo cutiile din carton nu pot fi manipulate in aer liber oricum, in asa fel incat sunt expuse deteriorarii continutului, astfel decizia de ambalare individuala a coletelor in functie de sezon este una excelenta.

Proprietati si caracteristici de utilizare :

Instabilitatea marfurilor voluminoase poate fi reglata imediat prin aplicarea de folie stretch, ia forme multiple si faciliteaza manipularea simpla si fara efort prin crearea de corzi pentru o prindere mai buna, iar impreuna cu aceasta este indicata utilizarea de banda adeziva pentru prindere.

Daca obiectele sunt stocate in depozeite, cea transparenta este indicata deoarece permite si scanarea codurilor de bara, si vizualizarea cutiilor sau a specificatiilor ce sunt inscrise.

Principala caracteristica a foliei pentru paletizare: Acestea sunt disponibile pentru folosirea manuala sau automata, au un potential de intindere ce variaza de la 150 pana la 200% din propria masa, grosimile variaza de la 12 pana la 28 mic.

Cea manuala dispune de o derulare usoara, se poate folosii la liber sau cu un suport ce faciliteaza o prinderea mai buna a acesteia, fiind extensibila si adeziva in acelasi timp se utizeaza universal, fie ca este vorba de obiecte mici sau de dimensiuni mari si neregulate, pot fi impachetate perfect. Totusi exista si un dezavantaj si acela este ca nu poate fi intinsa la potentialul maxim precum o face un aparat de infoliat automat, capacitatile acesteia fiind limitate.

O folie stretch automata nu numai ca se poate intinde mai mult, dar are si o cantitate mai mare pe rola, atat lungimea cat si volumul net ce se masoara in kg este semnificativ mai mare, un avantaj il reprezinta si faptul ca, se poate folosii o cantitate mai mica pe aceleasi obiecte datorita elasticitatii mecanice ce o imprima aparatul.

Exista o sumedenie de articole si accesorii ce se pot folosi in mod complementar in ambalarea coletelor sau a marfurilor paletizate, cel mai important este banda scoci pentru o fixare mai buna, iar cutterele profesionale trebuie sa fie mereu la indemana pentru a putea avea o taiere precisa asupra lor.

Dimensiunea standard a ulei folii stretch este de 50 cm lungime, iar gramajul net poate sa difere de la 1-3 kg pentru cea manuala sau 16 kg folia ce se utilizeaza automat, in functie de aceasta caracteristica a greutatii si pretul difera si este in raport direct.