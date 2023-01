Florin Maracine, primar Galicea: Raport activitate-anul 2022! 

luni, 9 ianuarie 2023

Raport activitate-anul 2022!

Anul 2022 a fost un an zbucimant, cu bune, cu mai putin bune, însă in pofida acestora a fost anul in care am aratat ca ramanem neclintiți in telul nostru de a face bine și de a face din Galicea cea mai frumoasa localitatea din județ!

Suntem la jumătatea mandatului, mai sunt multe de realizat, dar le vom înfăptui…STITI ca am AMBITIA și TĂRIA sa facem din GALICEA, un loc cu care sa ne mândrim! 🙏

Mulțumesc consilierilor locali, care m-au sprijinit, cât și colegilor din Primărie, care mi-au fost alături ! 🙏

1. Înființare Gradinita cu program prelungit

2. Masa calda pentru toți elevii Școlii Galicea

3. Asfaltare/ impermeabilizare Strada Teianaca

4. Asfaltare/impermeabilizare Strada Parului

5. Asfaltare/ impermeabilizare Strada Stejarilor

6. Asfaltare/ Impermeabilizare Strada Teilor

7. Asfaltare/ impermeabilizare Strada Frasinilor

8. Asfaltare/ impermeabilizare Strada Plopilor

9 Asfaltare/ impermeabilizare Strada Nucului

10.Betonare Strada Hotarului

11. Betonare Strada Salcâmilor

12. Betonare Strada Aurului

13. Betonare Aleea Stejarilor

14. Betonare Ulita Deaconu

15. Betonare Ulita Gherghe

16. Finalizare betonare Strada Florilor

17. Betonare Ulita Romanoiu

18. Proiect aprobat pentru Asfaltare drumuri de interes local(7,3 km), proiect Anghel Saligny… 105 miliarde vechi

19. Proiect aprobat Canalizarea satelor Bratia Vale și Cocoru și stație de epurare pentru satele Cremenari și Bratia Deal… Anghel Saligny… 154 miliarde lei vechi

20. Contract de finantare semnat proiect POIM…. Apa și canalizare Valea Raului, Dealu Galicii, Teiu… 11 milioane euro

21. Lucrări amenajare și punere in functiune piscina Galicea

22. Finalizare Amenajare fantana publica Galicea( cea mai de suflet investiție) … cu apa cea mai buna de la o fantana publica, 156 m

23. Foraj fantana publica Valea Raului, 158 metri

24. Cadastrarea gratuită a 1278 imobile

25. Inițierea Cadastrării gratuite a încă 1100 imobile

26. Inițierea procedurii pentru introducerea in domeniul public a 25 obiective de interes public

27. Tabăra la mare pentru elevii premianți

28 Excursie la un meci de fotbal feminin al echipei României

28. Excursie la un meci de fotbal masculin al echipei României

29. Depunere proiect la CNI pentru Sala de Sport

30. Lucrări amenajare Iazul Morii

31. Lucrări curatire teren Rajdp

32. Pachete Mos Nicolae

33. Pachete Mos Crăciun

34. Sustinere înființare Mânăstire Flămânda

35. Premiere cuplurile care au împlinit 50 ani

36. Premiere tinerii căsătoriți

37. Premiere nastere copil

38. Inițiere amenajare teren sport Scoala Mica

39. Inițiere amenajare teren sport Gradinita

40. Amenajare gazon cu instalație irigații-Stadion Galicea

42. Excursie Indagra

43. Acțiuni recoltare sânge pentru analize gratuite (periodic)

44. Control oftalmologic gratuit

45 Control pneumologic cu medic specialist de la Bucuresti(periodic)

46. Sustinere excursie elevii claselorI-IV

47. Inițiere amenajare zona Cămin Cultural Galicea

48. Câștigare proiect european privind achiziție buldoexcavator JCB 4CX

49. Câștigare proiect european” Traseu de agrement și dotare cu echipamente specifice”

50. Depunere proiect privind Tehnologia Informațiilor –TIC, PNRR

51. Pregătire proiect privind Modernizarea Drumurilor de Tarla

52. Depunere proiect privind Modernizare Iluminat Stradal, AFM

53. Montare panouri fotovoltaice pentru sediu Primărie

54. Montare panouri fotovoltaice pentru sediu Cămin Cultural Galicea

55 Echipamte sportive pentru elevii care practica sport

56.Antrenamente gratuite de karate

57. Activități de stimulare emoțională și arta teatrala

58. Activități de terapie Ocupațională pentru copiii cu nevoi speciale

59. Au luat ființa investitori( făbricuța producere mobilier, gater, centru colectare fier vechi )

60. Insistente pentru realizarea de rigole betonate de la Primăria veche- Teiu-Olanu( nu erau cuprinse in proiect ), și in Cremenari

61. Montarea a 130 lămpi led

62. Extindere rețea iluminat

63. Susținerea in continuare a tabletelor cu internet pentru elevii galiceni

64. Acțiuni igenizare

65. Acțiuni sterilizare Caini

66. Dotare 2 table inteligente Scoala Galicea

67. Susținerea tuturor activităților Școlii Galicea

68. Studiu OSPA-necesar PUG

69. Inițiere proiect privind Reabilitarea Câminului Cultural Cremenari și Căminului Cultural Galicea, PNRR

70. Depunere proiect privind realizarea a două stații electrice.