Declaratia unica 2023: termen de depunere si instructiuni noi pentru completare

ANAF a publicat PDF-ul inteligent necesar generarii Declaratiei unice in 2023, in data de 12 ianuarie 2023. Formularul se utilizeaza pentru declararea impozitului pe veniturile realizate si a contributiilor sociale datorate pe anul 2022, precum si a impozitului estimat si a contributiilor sociale datorate, pe anul 2023. A fost oficializat prin Ordinul nr. 2541/2022 publicat in Monitorul Oficial nr. 1246 din 23 decembrie 2022.

OG 16/2022 a introdus numeroase modificari fiscale care au creat confunzie. Multe persoane fizice care obtin venituri din activitati independente au crezut ca regimul se va aplica direct de la 1 ianuarie 2023, insa este important de precizat ca sunt vizate veniturile de anul urmator. Acest lucru inseamna ca taxele marite vor trebui platite din anul 2024. Asadar, declaratia unica din 2023 va trebui complectata tinandu-se cont atat de regimul fiscal vechi, cat si de cel nou la capitolul pentru estimarea situatiei din 2023 -potrivit https://contabilul.manager.ro/

Declaratia unica 2023: care sunt noile modificari?

Modificarile introduse prin OG 16/2022 vizeaza urmatoarele aspecte:

- modul de stabilire a bazei de calcul al impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor, in sensul in care, incepand cu 1 ianuarie 2023, venitul brut reprezinta venit anual impozabil;

- reglementarea unor obligatii fiscale pentru persoanele fizice care obtin din strainatate venituri din pensii pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, respectiv pentru partea ce depaseste suma lunara de 4.000 lei, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

- modificarea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente venituri si/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II ”Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate”, dupa cum urmeaza:

Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe tara, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 12 salarii minime brute, inclusiv si 24 salarii minime brute pe tara;

b) nivelul de 24 salarii minime brute pe tara, in cazul veniturilor realizate cel putin egale cu 24 salarii minime brute pe tara.

- modificarea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau titlului III din Codul fiscal, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati

agricole, silvicultura si piscicultura, venituri din investitii si venituri din alte surse, din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II ”Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate”, astfel:

Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 6 minime brute, inclusiv si 12 salarii minime brute pe tara;

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe tara, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 12 minime brute, inclusiv si 24 salarii minime brute pe tara;

c) nivelul de 24 salarii minime brute pe tara, in cazul veniturilor realizate cel putin egale cu 24 salarii minime brute pe tara.

De asemenea, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a reglementat acordarea unor indemnizatii lunare pentru profesionisti si persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe. Pentru aceste venituri, contribuabilii datoreaza impozit pe venit, contributie de asigurari sociale si contributie de asigurari sociale de sanatate.

Obligatiile fiscale se stabilesc de contribuabil si se declara prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la termenul prevazut la art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere modificarile legislative mentionate, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea formularului 212 “Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”, care va fi utilizat pentru declararea impozitului pe veniturile realizate si a contributiilor sociale datorate incepand cu anul 2022, precum si pentru declararea impozitului pe veniturile estimate si a contributiilor sociale datorate incepand cu anul 2023.

Astfel, modificarile fata de actualul formular sunt, in principal, urmatoarele:

a) introducerea la Capitolul I, sectiunea 2 din formular a unei subsectiuni noi, subsectiunea 3, care se completeaza de persoanele fizice care obtin din strainatate venituri din pensii pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate;

b) eliminarea de la Capitolul I a sectiunii referitoare la stabilirea si declararea obligatiilor fiscale datorate de catre contribuabili, pentru indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2020;

c) introducerea la Capitolul I a unei sectiuni distincte pentru stabilirea si declararea obligatiilor fiscale datorate de catre contribuabili, pentru indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.2/2022;

d) actualizarea sectiunii “Sumarul obligatiilor privind impozitul pe venitul realizat si contributiile sociale datorate, stabilite prin declaratia curenta”, de la Capitolul I din formular, care devine sectiunea 8, prin introducerea campurilor privind obligatiile fiscale datorate de contribuabili potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.2/2022, precum si eliminarea campurilor privind obligatiile fiscale datorate de contribuabili potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2020;

e) introducerea la Capitolul II, sectiunea 1, subsectiunea 1, lit.B, la rd.3 a indicatorului “Venit anual impozabil” care se completeaza de contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor;

f) introducerea la Capitolul II, sectiunea 2 din formular la subsectiunea 1 si la subsectiunea 2 a unor campuri pentru stabilirea si declararea contributiilor de asigurari sociale, respectiv contributiilor de asigurari sociale de sanatate datorate de contribuabili, in functie de incadrarea in plafonul minim anual, potrivit legii.

g) actualizarea in mod corespunzator a instructiunilor de completare a declaratiei unice.

Descarca Declaratia unica 2023 - ultima versiune

Soft A - Declaratia unica 2023 PDF - actualizat in 12 ianuarie 2023

Soft J - actualizat in 13 ianuarie 2023

Structura - actualizata in 10 ianuarie 2023

Declaratia unica 2023 - cine are obligatia depunerii?

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate si care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaratia se depune si de catre urmatoarele categorii de contribuabili:

- profesionisti, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil, si persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe care au beneficiat de:

• indemnizatia prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020;

• indemnizatia prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021;

• indemnizatia prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. a) sau lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.2/2022.

Declaratia se completeaza si se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Declaratia unica 2023 - termenul de depunere si plata

Declaratia unica 212 se depune:

- pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor in vederea declararii venitului realizat si stabilirii/definitivarii impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale;

- pana la data de 25 mai inclusiv a fiecarui an, pentru stabilirea si declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza in fiecare an fiscal, precum si pentru declararea si stabilirea contributiilor sociale datorate;

- pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, sub sanctiunea decaderii, in cazul exercitarii optiunii privind destinatia unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/incheierii contractului intre parti, in cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal sau al celor care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala si care nu au avut, pana la acea data, obligatia depunerii declaratiei unice.

DE RETINUT!

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole, silvicultura si piscicultura pentru care

impozitul se determina in sistem real si care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, precum si cei care intra in suspendare

temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, au obligatia de a depune la organul fiscal competent declaratia, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, in situatiile in care intervin modificari ale

clauzelor contractuale sau in cazul rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti, pentru care determinarea venitului brut se efectueaza potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in care chiria este exprimata in lei sau reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, depun declaratia in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit, in

situatia incetarii activitatii in cursul anului, respectiv a intreruperii temporare, sunt obligati ca in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului sa depuna declaratia la organele fiscale competente si sa isi recalculeze impozitul pe venit.

Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri din activitati independente/activitati agricole, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, determinate pe baza normelor de venit sau in sistem real, depun declaratia in termen de 30 de zile de la obtinerea certificatului care atesta incadrarea in gradul de handicap, in vederea recalcularii venitului net anual si a impozitului datorat.

Declaratia unica 2023 - modul de depunere

Declaratia se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, astfel:

a) in format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.

Data depunerii declaratiei in format hartie este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv:

- prin intermediul serviciului "Spatiul privat virtual" (SPV);

- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnatura electronica calificata.

Contribuabilii care nu detin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unitatilor fiscale, cu ajutorul carora pot efectua urmatoarele operatiuni:

- inregistrarea in cadrul serviciului Spatiul Privat Virtual;

- completarea Declaratiei Unice;

- depunerea Declaratiei Unice.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro.

2. Formularul "Anexa nr. ......... la formularul 212 Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice" se depune numai impreuna cu declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

Se poate corecta Declaratia unica?

Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectata de contribuabili din

proprie initiativa, ori de cate ori informatiile actuale nu corespund celor din declaratia depusa anterior, prin depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi formular, bifandu-se cu X casuta/casutele "Declaratie rectificativa privind capitolul I" si/sau "Declaratie rectificativa privind capitolul II", completandu-se, dupa caz, capitolul I "Date privind impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate pentru anul ....." si/sau capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate pentru anul ..........."

Declaratia rectificativa se completeaza inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute in capitolul supus rectificarii, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala/anterioara.

La rectificarea declaratiei se vor avea in vedere urmatoarele:

- declaratia initiala este declaratia care nu are nicio bifa de rectificativa selectata;

- este permisa depunerea unei singure declaratii initiale;

- declaratia rectificativa este declaratia cu cel putin o bifa de rectificativa selectata (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);

- o declaratie rectificativa care rectifica ambele capitole (capitolul I si capitolul II) trebuie sa aiba ambele bife de rectificare selectate.

Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat pana la data de 31 decembrie a anului de impunere, cu exceptia

contribuabililor care nu au obligatia completarii capitolului I din declaratie si care rectifica declaratia in conditiile prevazute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Veniturile necuprinse in declaratia initiala se declara prin depunerea unei declaratii rectificative.

Declaratia unica 2023 - instructiuni de completare

Declaratia se completeaza pe surse si categorii de venit, de catre contribuabil sau de catre imputernicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala, inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular, corespunzatoare situatiei fiscale a contribuabilului.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exista obligatia depunerii declaratiei unice vor completa cate o sectiune pentru fiecare categorie si sursa de venit, atat pentru veniturile realizate, cat si pentru veniturile estimate (respectiv sectiunile referitoare la datele privind impozitul pe veniturile realizate, pe surse si categorii de venit din Romania sau din strainatate, datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse si categorii de venit si/sau datele privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care obtin din strainatate venituri din pensii, pentru fiecare drept de pensie), utilizand, daca este cazul, si "Anexa nr. .... la formularul 212 Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice", care se ataseaza la declaratia unica.

Persoanele fizice care utilizeaza programul de asistenta pentru completarea si editarea declaratiei unice nu completeaza "Anexa nr. .... la formularul 212 Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".

A. Date de identificare a contribuabilului

1. In caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza codul numeric personal al contribuabilului sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

2. In caseta "Cod de identificare fiscala din strainatate" se inscrie codul de identificare fiscala al contribuabilului nerezident, emis de autoritatea fiscala din statul al carui rezident este persoana fizica nerezidenta.

3. Rubrica "Nerezident" se bifeaza de contribuabilii care la momentul realizarii venitului aveau calitatea de nerezidenti.

4. Rubrica "Tara de rezidenta" se completeaza numai in situatia beneficiarului de venit nerezident, care va inscrie tara in care este rezident fiscal la momentul realizarii venitului.

5. In rubricile "Nume" si "Prenume" se inscriu numele si prenumele contribuabilului.

6. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

7. In rubrica "Cont bancar (IBAN)" se inscrie codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

B. Date privind sectiunile completate

1. Se bifeaza rubricile corespunzatoare sectiunilor completate, conform categoriilor de venituri realizate/estimate.

2. Capitolul I "Date privind impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate pentru anul ........." cuprinde impozitul pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate si contributiile sociale datorate, pentru anul de impunere.

3. Capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate pentru anul ........" cuprinde impozitul pe veniturile estimate a se realiza din Romania si contributiile sociale datorate, pentru anul de impunere.

Capitolul I "Date privind impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate pentru anul ........"

Sectiunea 1 "Date privind impozitul pe veniturile realizate din Romania"

Subsectiunea 1 "Date privind impozitul pe veniturile realizate din Romania, impuse in sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli"

1. Subsectiunea se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, potrivit Codului fiscal, provenind din:

a) activitati independente, pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuala, cu exceptia contribuabililor pentru care impozitul se retine la sursa;

c) cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se stabileste in sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;

Nu au obligatia completarii subsectiunii contribuabilii care au realizat venituri din arenda si/sau din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria este exprimata in lei si nu au optat pentru stabilirea venitului net anual in sistem real, iar la sfarsitul anului anterior celui de raportare nu sunt indeplinite conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente;

d) activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

e) piscicultura si/sau silvicultura;

f) transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare,

inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului de investitii;

g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei.

NOTA:

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaza venituri din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligatia declararii veniturilor si depunerii declaratiei.

2. Subsectiunea se completeaza si pentru:

a) declararea veniturilor realizate in Romania in calitate de artisti de spectacol sau ca sportivi, din activitatile artistice si sportive, in cazul persoanelor rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri si care au optat pentru regularizarea impozitului, in conditiile prevazute la art. 227 alin. (3) din Codul fiscal, precum si in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal;

b) declararea veniturilor realizate de persoanele fizice nerezidente, ca urmare a activitatii desfasurate in Romania in calitate de artisti de spectacol sau sportivi, din activitati artistice si sportive, daca platitorul de venit se afla intr-un stat strain, potrivit art. 223 alin. (4) din Codul fiscal.

Persoanele fizice care realizeaza venituri ca urmare a activitatii desfasurate in Romania in calitate de artist de spectacol sau sportiv, din activitatile artistice si sportive, indiferent daca acestea sunt platite direct artistului sau sportivului ori unei terte parti care actioneaza in numele acelui artist sau sportiv, au obligatia sa depuna declaratia si sa plateasca impozit conform regulilor stabilite in titlul IV "Impozitul pe venit" din Codul fiscal, daca platitorul de venit se afla intr-un stat strain;

c) declararea veniturilor din activitati independente obtinute din Romania, in cazul

persoanelor rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European si care au optat pentru regularizarea impozitului in conditiile prevazute la art. 226 din Codul fiscal, precum si in Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016;

d) declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit in Romania, potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri si legislatiei Uniunii Europene.

Contribuabilii de la lit. a) - c) bifeaza rubrica "Activitati independente" de la pct. 1 "Categoria de venit" lit. A "Date privind activitatea desfasurata" si completeaza subsectiunea conform instructiunilor.

2.1. Casuta "Venit scutit conform conventiei de evitare a dublei impuneri si legislatiei Uniunii Europene" se bifeaza de persoanele fizice nerezidente care realizeaza venituri scutite de impozit pe venit in Romania, conform conventiei de evitare a dublei impuneri si legislatiei Uniunii Europene.

2.2. Casuta "Optiune privind regularizarea in Romania a impozitului pe venit" se bifeaza, dupa caz, de:

a) persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care obtin venituri din activitati independente din Romania si opteaza pentru regularizarea impozitului in Romania, potrivit art. 226 alin. (2) din Codul fiscal.

Consulta instructiunile complete AICI. ►