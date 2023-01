De ce nu-si mai gaseste Faurecia angajati la Valcea...

joi, 26 ianuarie 2023

Unde mai găseşte Faurecia 425 de muncitori necalificaţi pentru două fabrici din Vâlcea

Compania Faurecia România, subsidiara locală a gigantului francez Faurecia, cu 111.000 de angajaţi şi vânzări globale de 15,6 mld. euro, are disponibile în prezent 425 de locuri de muncă, potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Vâlcea. Compania caută 200 de oameni (150 de muncitori necalificaţi în industria confecţiilor şi 50 de operatori confecţioneri industriali îmbrăcăminte din ţesături) pentru fabrica din Budeşti şi 225 de oameni (25 de muncitori necalificaţi în industria confecţiilor şi 200 de operatori confecţioneri industriali îmbrăcăminte din ţesături) pentru fabrica din Râmnicu Vâlcea, conform AJOFM Vâlcea.

Faurecia România a raportat pentru 2021 o cifră de afaceri de 1,038 mld. lei (211 mil. euro), în scădere cu 1% faţă de anul anterior, conform calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor. Compania şi-a adâncit în 2021 pierderile la 38,5 mil. lei (7,8 mil. euro), de la 18,1 mil. lei (3,7 mil. euro) în 2020, conform datelor publice. Faurecia a ajuns în 2021 la un număr mediu de 2.287 de angajaţi, cu 136 de oameni mai puţin decât în anul precedent.

Oare din aceste motive nu-si gaseste Faurecia angajati:

Cum își bate joc o multinațională de români. Mărturii dureroase ale angajaților Faurecia: sclavagism și bătaie de joc în schimbul unui salariu minim

DE TUDOR MATEI / ECONOMIE / Publicat: Miercuri, 21 septembrie 2016, 22:30 / Actualizat: Miercuri, 21 septembrie 2016, 22:46 / 1 comentarii

Știrea cu inaugurarea unei noi fabrici Faurecia în județul Vâlcea a fost privită ca o mare victorie. La Râmnicu Vâlcea a venit chiar vicepremierul Costin Borc. În timp ce ținea un discurs, tehnocratul a fost întrerupt de o persoană care a strigat: 200 de euro salariu!

Este salariul pe care îl primesc angajații fabricii care are la nivel mondial peste 100.000 de angajați. Acest lucru este recunoscut de Faurecia care spune, prin Daniela Mihailă, manager de resurse umane, că nu angajează forță calificată de muncă și că angajează și cu salariul minim pe economie (1.250 lei brut, 925 lei net). După trei luni, spune Mihăilă, salariul crește dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Faurecia este o companie franceză producătoare de componente auto, controlată de producătorul de autoturisme PSA Peugeot Citroen. În România, grupul francez deține: Euro Auto Plastic Systems (Euro APS) Mioveni, (componente interioare) și Faurecia Tălmaciu (scaune și accesorii)

Faurecia are venituri anuale de peste 20 miliarde euro și numărul de uzine trece de 300

În luna iunie a acestui an, la fabrica din Vâlcea a existat un conflict din cauza condițiilor infernale de muncă soldat cu 200 de demisii!

"Confirm cu certitudine că, timp de șase săptămâni consecutive, intervenția echipajelor noastre a fost solicitată de cel puțin 11 ori. Majoritatea intervențiilor au vizat cazuri de amețeli, dar au fost constatate și alte simptome", a spus Dan Pădureanu, șeful Serviciului de Ambulanță Vâlcea, pentru presa locală.



”Am plecat pentru că am negociat pe un salariu minium pe economie, plus bonuri de masă, pentru un program de opt ore. La ce salarii sunt în zonă, am zis că este bine. Ne-am pomenit cu toții trecuți pe ture de 12 ore și fără bani în plus, cu bonuri de masă date prin surprindere și nu am mai suportat. Încercați să stați 12 ore în picioare lângă o mașină de cusut, trăgând la mașină fară o greșeală. E infernal. Sunt 150 de oameni care și-au dat demisia înaintea mea”, s-a plâns Florentina Ionescu, una dintre persoanele care au demisionat de la fabrica inaugurată în primăvara acestui an, pentru www.relatii-industriale.ro

Un alt muncitor care a ales demisia spune: "Au făcut în așa fel încât oamenii să vină și duminica la muncă! Pe minciuni de genul că se va da un bon de 50 lei. Unde e? Au mai lucrat oameni duminica și nu au primit decât critici. Ba nu au făcut cât trebuia, ba nu cum trebuia. Aici ăștia mai mari știu decât să amenințe cu referate, prin care scad 10, 15 la sută din salarii! Muncești de frică, de teamă să nu îți ia banii nici ăia dați corect. Sunt oameni care au vechime de aproape trei ani și au luat salariu mai mic decât cei care abia acum învață să coasă”, explică situația sa un demisionar de la Faurecia pentru sursa citată.

Este clar ca Faurecia a venit în România pentru mână de lucru ieftină, profitul fiind mult mai mare. O astfel de firmă este primită cu brațele deschise, dar de fapt aceasta face foarte mult rău, stabilind niște standarde foarte joase. Contribuțiile plătite la cei 200 de euro sunt infime, și așa apar slabe investiții în educație, cercetare sau sănătate.

În România, dintr-un total de 4,5 milioane de angajați, peste 1,1 milioane sunt plătiți cu salariul minim pe economie

Tensiunile continuă la secţia Faurecia de la Budeşti

După ce 150 de salariaţi au demisionat aproape simultan luna trecută, alte câteva zeci continuă să acuze în termeni duri abuzurile supervizorilor angajaţi de concern

“Săptămâna în Oltenia” semnala, printr-un articol publicat în 14 iunie a.c., faptul că secţia de producţie a concernului francez Faurecia deschisă recent în comuna Budeşti, vecină cu Râmnicul, se confruntă cu serioase tensiuni la nivelul angajaţilor. Sute de salariaţi acuză, majoritatea încă sub protecţia anonimatului de teama conducerii, abuzurile şi ameninţările la care sunt supuşi de către persoanele angajate de companie pentru recrutarea forţei de muncă şi susţin că au fost păcăliţi la semnarea contractului de muncă. Atunci au fost de acord cu un salariu minim pe economie plus bonuri de masă pentru un program normal de lucru, în realitate trezindu-se că sunt obligaţi să presteze frecvent ore suplimentare, de cele mai multe ori neplătite.

Deşi conducerea secţiei vâlcene tace chitic, se vorbşte deja de un număr de aproximativ 150 de persoane care au demisionat, mare parte în bloc, în condiţiile în care secţia are nevoie de aproximativ 600 de angajaţi, care să lucreze câte 200 în trei schimburi, pentru derularea normală a procesului de producţie. Din această cauză, cea mai importantă investiţie privată realizată în ultimii ani în Vâlcea riscă să aibă un impact minim asupra pieţei muncii din zonă.

Şi înainte, dar mai ales după publicarea articolului amintit, forumul site-ului saptamana.net a fost asaltat cu comentarii, cele mai multe postate de către muncitorii nemulţumiţi, dar şi câteva în apărarea companiei. Foarte multe sesizări au continuat să vină pe adresa redacţiei şi prin e-mail. “Am plecat pentru că am negociat pe un salariu minim pe economie, plus bonuri de masă, pentru un program de opt ore. La ce salarii sunt în zonă, am zis că este bine. Ne-am pomenit cu toţii trecuţi pe ture de 12 ore şi fără bani în plus, cu bonuri de masă date prin surprindere şi nu am mai suportat. Încercaţi să staţi 12 ore în picioare lângă o maşină de cusut, trăgând la maşină fără o greşeală. E infernal. Sunt 150 de oameni care şi-au dat demisia înaintea mea”, s-a plâns Florentina Ionescu, una dintre persoanele care au demisionat de la fabrica inaugurată în primăvara acestui an.

“Când au făcut un grup pe Facebook, au fost chemaţi la birou să şteargă postările, să nu vadă presa”

Majoritatea nemulţumiţilor se plâng de condiţiile inumane de lucru raportate la înţelegerea financiară iniţială, de abuzurile supervizorilor, numiţi pe pile şi nu angajaţi prin concurs de competenţă, şicanele continue menite a descuraja asocierea în structuri sindicale de apărare colectivă a drepturilor salariaţilor şi multe altele... “Au făcut în aşa fel încât oamenii să vină şi duminica la muncă! Pe minciuni de genul că se va da un bon de 50 lei. Unde e? Au mai lucrat oameni duminica şi nu au primit decât critici. Ba nu au făcut cât trebuia, ba nu cum trebuia. Aici ăştia mai mari ştiu decât să ameninţe cu referate, prin care scad 10, 15 la sută din salarii! Munceşti de frică, de teamă să nu îţi ia banii nici ăia daţi corect. Sunt oameni care au vechime de aproape trei ani şi au luat salariu mai mic decât cei care abia acum învaţă să coasă”, explică situaţia sa un demisionar de la Faurecia.

“Unii din conducerea Faurecia creează defecte, iar apoi spun că sunt de la client, banii care ar trebui să intre în conturile noastre reprezentând primele de calitate, respectiv producţie, vor intra în conturile lor pentru că respectivul defect nu există. În fluturaşul de salariu vezi impozitat de câte două ori un bon sau o zi de muncă. O colegă s-a dus să ceară explicaţie şi i-au zis că dacă te mai plimbi mult pe aici s-ar putea să te alegi cu un referat şi desfacerea contractului de muncă”, susţine o vâlceancă încă angajată a companiei. “Funcţiile se iau pe pile mari, supervizorii sunt fără şcoală şi, ca atare, nu ştiu să se poarte cu oamenii. Se dau interviuri pentru un post, dar postul e ocupat dinainte”, arată alta. “Când au făcut un grup pe Facebook, Faurecia, au fost chemaţi la birou să şteargă postările, să nu vadă presa”, scrie alt angajat, care a lucrat anterior şi la secţia companiei de la Tălmaciu, judeţul Sibiu. “Aşa zisul comitet de reprezentare al angajaţilor (în loc de sindicat, aşa cum spune legea), este manipulat, dat fiind faptul că oamenii care îl formează sunt corupţi cu câte o delegaţie în Franţa”, mai arată el.

“Infernal, cel puţin la coasere. Să stai numai în picioare lângă o maşină de cusut şi, dacă ai noroc, să mai fii şi înalt, te cocoşezi de tot pentru că maşinile au o anumită înălţime. Iar ca să monteze picioruşe de înălţare trebuie aprobări peste aprobări”, susţine alt angajat. “Gândiţi-vă că un supervizor la Faurecia Vâlcea ia salariu de 28 de milioane lei vechi şi unul de la birou 80 de milioane... Tot ce s-a spus până acum este adevărat! Am lucrat şi ştiu cum se comportă ei cu operatorii”, confirmă alt fost angajat.

"Confirm cu certitudine că, timp de şase săptămâni consecutive, intervenţia echipajelor noastre a fost solicitată de cel puţin 11 ori. Majoritatea intervenţiilor au vizat cazuri de ameţeli, dar au fost constatate şi alte simptome" - Dan Pădureanu, şeful Serviciului de Ambulanţă Vâlcea.

Apărătorii conducerii acuză slaba pregătire şi reaua credinţă a nemulţumiţilor

Are şi conducerea secţiei susţinătorii ei, drept dovadă comentariul postat de un cititor care pretinde iniţial că este personal TESA în cadrul Faurecia Budeşti, ca spre final să susţină că nu este angajat al acesteia. Una peste alta, cei care apără compania susţin că majoritatea protestatarilor sunt fie slab pregătiţi, fie de rea credinţă, obişnuiţi să tragă mâţa de coadă şi să primească salarii. “Am lucrat la Faurecia Vâlcea şi am demisionat acum două luni de zile. Muncitorii din coasere erau rugaţi să rămână peste program doar în cazul în care era nevoie, iar pentru acest lucru erau plătiţi suplimentar destul de bine (de multe ori s-a întâmplat ca un operator să ia mai mulţi bani ca mine) şi eram personal T.E.S.A. Nimeni nu vorbeşte de mormanele de material ce trebuie aruncat zilnic datorită greşelilor operatorilor din linii, sau despre profile plastice îndesate în toalete. Dacă operatorii au impresia că nu se cunoaşte faptul că îşi fac diverse din material... Doar că «burtoşii» mai trec cu vederea. Faurecia este singurul angajator care promovează tineri în funcţii importante şi oferă de lucru şi persoanelor peste 40 de ani, chiar şi fără experienţă. Dacă doriţi interviu cu o persoană care nu este angajat Faurecia, dar care să spună adevărul despre această companie, care oferă numai posibilităţi, sunt disponibil pentru a fi contactat”.

Intervenţia Ambulanţei, solicitată de 11 ori în şase săptămâni

Nu de puţine ori, din cauza condiţiilor grele de muncă şi a programului prelungit, a fost necesară chemarea ambulanţei pentru transportarea victimelor la spital. Situaţia este confirmată categoric de medicul Dan Pădureanu, managerul general al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului (SAJ) Vâlcea. “Nu este problema noastră cauza tensiunilor sociale sau profesionale de acolo. Confirm cu certitudine că, timp de şase săptămâni consecutive, intervenţia echipajelor noastre a fost solicitată de cel puţin 11 ori. Nu am acum o situaţie exactă, pentru că sunt pe teren, dar putem verifica împreună mâine dimineaţă la birou. Majoritatea intervenţiilor au vizat cazuri de ameţeli, dar au fost constatate şi alte simptome”, ne-a declarat Dan Pădureanu, şeful SAJ Vâlcea.

Paradoxal, însă, în ciuda numeroaselor nemulţumiri exprimate cu privire la nerespectarea condiţiilor contractuale şi ale normelor de securitatea muncii, conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea susţine că pe adresa instituţiei nu a fost trimisă nicio sesizare. “În această situaţie, vă spun categoric, nu am absolut nicio sesizare, nici acum, când vorbim, nici venită din urmă. Procedural, noi suntem obligaţi să cercetăm astfel de sesizări şi să le dăm răspuns în 30 de zile. În ultimele 30 de zile, noi nu avem înregistrată nicio sesizare depusă de vreun lucrător de la Faurecia, vă asigur de asta cu toată responsabilitatea”, ne-a declarat Ion Tănăsoiu, inspector şef al ITM Vâlcea.

Indiferent cine se va dovedi că are dreptate până la urmă, se dovedeşte că seria de demisii în lanţ de la Faurecia a avut, în bună măsură, motive întemeiate.