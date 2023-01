Cum sa porti bijuteriile din aur? Sfaturi de stilizare pentru a profita la maximum de investitia ta 

marți, 17 ianuarie 2023

Calitatea si farmecul deosebit al bijuteriilor din aur le fac sa fie printre cele mai cautate si iubite accesorii, indiferent de varsta sau de sex. Avantajul lor este ca pot fi integrate cu succes in tinute de zi sau de seara, creand o armonie perfecta atunci cand sunt purtate corespunzator. Pentru a profita la maximum de frumusetea bijuteriilor din aur, este important sa tii cont de cateva sfaturi simple care sa te ajute sa le pui in valoare cat mai bine. Intelege pe deplin semnificatia acestor accesorii de calitate si pune in aplicare recomandarile de mai jos!

Sfaturi de stilizare in purtarea bijuteriilor din aur

Aurul este intotdeauna o investitie buna, care isi pastreaza valoarea in timp. In plus, bijuteriile din acest metal sunt adevarate nestemate cand vine vorba de a stiliza o tinuta. Iata cateva sfaturi utile in purtarea bijuteriilor din aur:

Alege o piesa centrala

Cand vine vorba de bijuterii, este important sa creezi un punct central sau o anumita zona a tinutei care sa atraga privirea. Concentreaza-te pe o singura piesa pe care vrei sa o scoti in evidenta si construieste restul outfitului in jurul ei. Spre exemplu, daca doresti ca accentul sa fie pus pe cercei, alege sa porti un colier foarte subtil sau bratari si inele delicate. Daca obiectul central al tinutei este o esarfa deosebita, atunci ia in considerare purtarea unor bijuterii din aur cat mai simple.

Asorteaza bijuteriile de aur cu tinuta ta

Gandeste-te intotdeauna cum se vor potrivi bijuteriile cu hainele pe care planuiesti sa le porti si cu alte accesorii pe care le-ai putea alege. Atat albul, cat si negrul simplu, arata uimitor cu accesoriile de aur, scotand in evidenta articolele vestimentare in aceste culori. Albastrul si auriul sunt culori complementare, asa ca vor arata intotdeauna minunat in combinatie cu bijuteriile din aur. De asemenea, este important sa experimentezi si sa tii cont de ceea ce merge cel mai bine cu tinutele pe care le-ai ales. Un look simplu poate fi condimentat prin intermediul unor cercei mari sau a unui colier extravagant. In schimb, atunci cand porti articole vestimentare mai elaborate, este recomandat sa adaugi bijuterii mai discrete.

Experimenteaza cu nuantele si modelele de bijuterii de aur

Daca vrei sa impresionezi cu tinutele pe care le porti, ai de ales intre modele variate de cercei, inele, bratari sau coliere din aur alb, roz sau galben, clasice sau cu pietre pretioase fermecatoare. Pentru a gasi optiunea perfecta, vezi gama de bijuterii de aur de la B&B Shop, unde vei descoperi o multime de modele care sa-ti fie pe plac. Desi nu este o idee buna sa exagerezi cu numarul de accesorii pe care le porti, poti incerca suprapunerea sau stivuirea catorva piese, o modalitate excelenta de a crea un punct focal al tinutei.

Chiar daca multe persoane se lasa prinse in acelasi stil ani de zile, este bine sa incerci o schimbare din cand in cand. Nu numai ca te va scoate din rutina, dar este posibil sa gasesti un stil nou, pe care il vei indragi si mai mult. Alege sa porti diferite bijuterii din aur, sa le asortezi corespunzator si vei avea cu siguranta toate privirile atintite asupra ta.

Sursa foto: unsplash.com