Cristian Buican, deputat PNL: Consiliul Județean Vâlcea încearcă să muşamalizeze dezastrul investițiilor făcute la dispoziția sa! Constantin Radulescu reactioneaza...

vineri, 27 ianuarie 2023

COMUNICAT PNL

„Consiliul Județean Vâlcea încearcă să muşamalizeze dezastrul investițiilor făcute la dispoziția sa! Prima ploaie serioasă a dărâmat drumul judeţean care duce la Mănăstirea Frăsinei. Departamentul de propagandă şi dezinformare alcătuit în CJ şi format din foşti profesionişti din presă (plătiţi acum din bani publici la nivel de adevăraţi profesionişti) încearcă să acopere eşecul conducerii Consiliului Judeţean care a “#îngropat” în reabilitarea acestui drum peste 40 de milioane de lei (adică peste 3 milioane de lei pentru fiecare km, sau 9,4 milioane de euro la cursul din data execuţiei lucrărilor).

În urmă cu doi ani, autoritățile județene se lăudau prin toate canalele media folosind imagini, texte şi poze, redactate de acelaşi departament de propagandă politică pe bani publici, că au reușit să modernizeze “drumul Athosului românesc”, artera rutieră care face legătura între DN7 / E81 (Valea Oltului) și renumita Mănăstire Frăsinei.

DJ658, drumul care duce către Mănăstirea Frăsinei, a fost modernizat cu fonduri obținute de la bugetul de stat, prin PNDL 2 și din bugetul județului. Reabilitarea a durat aproximativ trei ani. Structura arterei rutiere a fost și în trecut distrusă din cauza alunecărilor de teren care au avut loc în zonă, de-a lungul timpului, dar la inaugurare autoritățile au dat asigurări că s-au luat măsuri de întărire a zonelor cu probleme.

Acum cei din aparatul de propagandă al CJ lansează fel de fel de scenarii despre cauzele producerii pagubelor, inclusiv acela că recent, mitropolitul Olteniei a interzis accesul în lăcașul de cult ( biserica din Vale ) ridicat după cel de-Al Doilea Război Mondial, atât călugărilor de la Mănăstirea Frăsinei, cât și tuturor fețelor bisericești și mirenilor, printr-o serie de blesteme, după modelul Sfântului Ierarh Calinic, care în urmă cu peste un secol și jumătate, interzicea accesul femeilor către lăcașul secular.

Cauza acestui dezastru și a multor altor nereguli din județ este însă modul deficitar în care este condus Consiliul Județean Vâlcea. La ultimele alegeri locale din județul Vâlcea, PSD a obținut președinția Consiliului Județean și majoritate absolută, ceea ce a făcut ca PSD Vâlcea să aibă puterea absolută şi să dispună discreționar cum să cheltuiască un buget imens, acela al Consiliului Județean Vâlcea.

Acordarea de contracte pe criterii aflate în afara legii, clientelei de partid, firmelor susținătorilor politici și celor care cotizează pentru bunăstarea “mafiei PSD-iste” din județ, a condus și va conduce în continuare la investiții care nu îndeplinesc standardele de calitate și care în timp își vor dovedi vulnerabilitatea.

Cerem tuturor instituțiilor abilitate să își facă datoria pentru a stopa ilegalitățile din Consiliul Județean Vâlcea.”

Cristian Buican, presedinte PNL Valcea

Constantin Radulescu: Alunecarea de teren din zona respectivă nu are nicio legătură cu lucrarea RAJDP

Pe de alta parte, președintele CJ, Constantin Radulescu, spune că alunecarea de teren din zona respectivă nu are nicio legătură cu lucrarea RAJDP.

“Realitatea tristă este că incidentul de pe drumul spre Mănăstirea Frăsinei, acea tasare, nu are legătură cu lucrările făcute prin proiectul PNDL. Nu are nicio legătură! Acolo a plouat foarte mult, s-au înregistrat cantități enorme de apă. Dar nu are legătură cu lucrările de acum. Acolo a fost făcută o lucrare acum 12 ani și nu de către RAJDP, ci de către o firmă privată. Lucru care nu îmi revine mie în cercetare, să mă întorc cu 12 ani în urmă. Acolo s-a întâmplat un fenomen natural. Subliniez, încă o dată, că această alunecare de teren nu are legătură cu lucrările efectuate de RAJDP și, mai mult, am dispus deja și se va contracta o expertiză tehnică, se va face un studiu GEO în această zonă astfel încât să vedem ce s-a întâmplat acolo în urmă cu 12 ani, cum au fost puse drenurile, ce studii au făcut. Evident că acest lucru nu îl facem pentru a ne duce cu responsabilitatea în altă parte, facem ca să îndreptăm o situație pe care nu am prevăzut-o. Am dispus și se încarcă cu material succesiv pe măsură ce se tasează, vom încărca cu mixtură asfaltică până vom știi clar cum trebuie să remediem și cât ne va costa” – a spus Rădulescu.

“Acolo s-au întâmplat de-a lungul timpului niște fenomene ciudate. ATOP cu Jandarmeria și Poliția au făcut mai multe controale în zonă și de fiecare dată cele 18 camere video, mai ales când veneau la vale cu lemn niște mașini uriașe, nu mergeau. Ce să fac eu acum!? Împotriva cui să mă îndrept. Am sesizat, dar eu nu sunt Poliție. Evident că și acum avem restricție de tonaj și fac apel către administrația publică, către Primărie, să asigure funcționarea acelor camere non-stop. Și atunci vom vedea cine cară lemne, cât de legal…” – a mai adaugat președintele Consiliului Județean Vâlcea.