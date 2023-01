marți, 17 ianuarie 2023

Amenajarea unei garsoniere la malul marii poate fi o reala provocare, insa atat timp cat iei deciziile potrivite, suntem siguri ca rezultatul te va recompensa cu o foarte mare satisfactie. Pentru ca nu putine sunt persoanele care se vad nevoite sa amenajeze o garsoniera situata la malul marii, am decis ca in acest articol sa le oferim o mana de ajutor.

Am pregatit mai multe recomandari pe care trebuie sa le ai in vedere neaparat atunci cand vrei sa-ti amenajezi garsoniera de la malul marii. Respectandu-le, vei obtine o garsoniera minunata in care vei iubi sa locuiesti. Iata care sunt sfaturile pe care ar trebui sa le aplici:

Foloseste culori deschise

Cea mai mare problema a garsonierelor este de regula spatiul destul de restrans pe care acestea il ofera. Asa se face ca lipsa spatiului si senzatia de spatiu stramtorat sunt probleme cu care proprietarii de garsoniere se confrunta adesea.

Cu toate acestea, exista mai multe trucuri de care poti tine cont astfel incat sa profiti la maxim de putinul spatiu de care dispui dar mai ales pentru a face garsoniera sa para mai spatioasa. Vopsirea peretilor in alb sau in nuante deschise te poate ajuta pentru a obtine senzatia de mai mult spatiu la tine in locuinta.

Mai mult decat atat, atunci cand cauti mobila in Constanta, ai putea opta pentru mobilierul multifunctional in culori cat mai deschise. Alegand culorile deschise si naturale, vei obtine mai multa lumina naturala, atmosfera va fi mai relaxanta si totodata garsoniera va parea spatioasa in acest fel.

Alege materialele naturale

Atunci cand ne gandim la o locuinta din apropierea malului marii, in minte ni se contureaza imaginea unui loc in care natura este la ea acasa. De aceea, ar fi gresit sa folosesti alte materiale decat cele naturale.

Exista numeroase optiuni in ceea ce priveste materialele naturale pe care le poti folosi pentru amenajarea garsonierei tale. Lemnul si piatra reprezinta poate cele mai bune exemple in acest sens.

Daca vei alege sa folosesti doar astfel de materiale, atunci vei obtine un mediu foarte confortabil dar mai ales autentic. In acest fel, rezultatul se va ridica la nivelul asteptarilor tale si va impresiona ori de cate ori vei avea vizitatori.

Nu uita de accentele marine

Sa nu uitam ca vorbim despre o garsoniera situata la malul marii, ceea ce inseamna ca decorul folosit in locuinta ar trebui sa transmita asta. In acest sens, cel mai bun mod de a spune lumii „hei, aceasta este o locuinta de pe fereastra careia pot vedea malurile marii” este adoptand accente marine prin toata garsoniera.

Mai precis, poti folosi fotografii cu peisaje marine. In acest fel, vei avea marea langa tine nu doar atunci cand esti pe plaja, ci si atunci cand te odihnesti dupa o zi lunga si frumoasa petrecuta printre valuri.

De asemenea, ai putea incerca sa folosesti decoratiuni cu tematica marii, intocmai pentru a te simti inconjurat de ea in fiecare zi. Daca si tu iubesti marea, ceea ce probabil ca faci deja, suntem siguri ca abia astepti sa pui in practica acest sfat.

Maximizeaza spatiul disponibil

Asa cum spuneam la inceputul acestui articol, este foarte probabil ca garsoniera pe care vrei sa o amenajezi sa nu fie foarte spatioasa. De aceea este deosebit de important sa maximizezi cat mai mult cu putinta spatiul de care dispui.

Cum poti face asta? Un mod minunat de a reusi sa eficientizezi totul prin casa este ca atunci cand cauti mobila in Constanta sa optezi pentru acela compact si multifunctional. In acest fel, vei reusi sa profiti de fiecare centimetru patrat disponibil in garsoniera ta.

De asemenea, ar trebui sa urmaresti obtinerea unui echilibru cat mai bun intre functionalitate si estetica. In acest fel, vei reusi sa te bucuri pe deplin de spatiul disponibil, obtinand totodata un decor pe gustul tau.

Foloseste plante

Chiar daca nu ai foarte mult spatiu la dispozitie, asta nu inseamna ca ar trebui sa renunti la ideea de a folosi plante in garsoniera ta de la malul marii. Probabil ca privesti aceasta recomandare ca pe un lucru lipsit de logica, mai ales ca nu vezi unde ai mai putea gasi loc si pentru cateva plante.

Cu toate acestea, daca vei ignora aceste detalii si vei alege totusi sa faci loc pentru cateva plante, vei obtine un aspect proaspat si mai ales natural in garsoniera ta. In final, vei vedea ca a fost o recomandare pe care ar fi trebuit sa o iei in calcul de mai mult timp.

Acestea sunt, asadar, recomandarile noastre care iti pot fi de mare ajutor atunci cand iti amenajezi garsoniera de la malul marii. Incearca si tu recomandarile noastre si vei vedea ca vei obtine o garsoniera cu un decor minunat, confortabila si eficienta. Nu vei simti lipsa spatiului ci te vei putea bucura de relaxare si intimitate, simtind marea mereu in apropierea ta.