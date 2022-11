Un bărbat a murit în Vâlcea, după ce a fost prins sub un palet cu panouri fotovoltaice. Nu au fost respectate măsurile legale de securitate

Un bărbat în vârstă de 62 de ani a murit, marți, după ce a fost prins sub un palet cu panouri fotovoltaice la o firmă din Râmnicu Vâlcea. Medicii solicitați la fața locului l-au resuscitat minute în șir, însă în zadar. Au fost deschide două anchete, una de poliție și una de ITM. Incidentul a avut loc în această dimineață la o firmă din Râmnicu Vâlcea. Victima avea 62 de ani, iar autoritățile au transmis că aceasta „se afla în supravegherea manipulării a doi paleți, cu ajutorul unui motostivuitor. Cei doi paleți au intrat în balans și au căzut peste victimă”, au precizat pompierii. Unul dintre colegii săi a sunat imediat la 112. La sosirea echipajului SMURD, victima se afla scoasă de sub paleți, de către ceilalți muncitori. Din păcate, după efectuarea manevrelor de resuscitare a fost declarat decesul persoanei accidentate de către medicul de la ambulanță. La fața locului au ajuns și inspectorii ITM Vâlcea, precum și polițiștii. IPJ Vâlcea anunță că în cauză a fost întocmit dosar penal, urmând a se efectua cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

