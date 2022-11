Sparle si soparle, 07.11.2022

Timp de mai multi ani, fostul edil din Orlesti, Cosntatin Cirstina, a fost tracasat in justitie alegandu-se şi cu o condamnare care, in cele din urma, a fost anulata. Curtea de Apel Piteşti a stabilit definitiv că fostul primar este nevinovat si chiar va putea să candideze în 2024. Bineinteles ca va recastiga fotoliul de primar, avand in vedere numeroasele realizari din comuna si faptul ca este apreciat si respectat de locuitori. In cariera sa de cel mai longeviv primar din judet, Cirstina a reusit sa modernizeze la standarde europene localitatea Orlesti. De-acum cei care l-au pictat negativ pe primar ar trebui sa-si toarne cenusa in cap si sa-si ceara scuze in piata publica!

Sindicatul Solidaritatea 2013 din cadrul Complexului Energetic Oltenia și CET Govora anunță că va protesta în fața Ambasadei Olandei după ce Guvernul Ciucă le-a ignorat cerințele: reducerea vârstei de pensionare pentru mineri și energeticieni. ”Menționăm că personalul de la societatea CEO SA și societatea CET Govora este îmbătrânit și majoritatea covârșitoare au boli profesionale care au dus în ultimii ani la decese în rândul angajaților care nu se pot bucura de pensii cu toate că au cotizat o viață întreagă”, semnalează conducerea sindicatului.

Exploatarea Miniera Ramnicu Valcea din cadrul Companiei Nationale a Sarii lucreaza cu motoarele turate la maxim! In aceasta perioada zeci de mii de tone de sare sunt vandute de companie, iar angajatii de la Valcea lucreaza non-stop, din pacate pe salarii de mizerie pentru munca sisifica pe care o depun. Salariu mediu pe societate este undeva la 3500 de lei, iar conditiile de munca, mai ales in subteran, sunt de-a dreptul inumane. Profiturile sunt uriase, dar nu se regasesc si in salarii sau imbunatatirea tehnologiei si a conditiilor de lucru! Sa le fie RUSINE maharilor politici de la conducerea companiei!