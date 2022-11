Sfaturi pentru casa ta: De ce merita sa optezi pentru ferestre din lemn?

In ultimii ani, ferestrele cu geam termopan si cadre PVC au castigat tot mai mult teren, fiind cele mai populare optiuni de pe piata. Ideea ca ramele din lemn sunt numai pentru ferestrele cu geam simplu este o preconceptie. In realitate, exista multiple avantaje pentru care merita sa optezi pentru ferestre lemn.

Durabilitatea, stabilitatea, izolarea termica, aspectul, eficienta si optiunile de personalizare sunt atuu-uri esentiale, pe care nu trebuie sa le neglijezi. In continuare, venim in intampinarea ta cu o lista concreta a principalelor beneficii pe care merita sa le ai in vedere cand alegi ferestrele pentru locuinta ta.

Lemnul este un bun izolator: eficienta termica, un avantaj de care poti beneficia

Lemnul uscat are o conductivitate termica scazuta. Asadar, este un foarte bun izolator. Daca in tamplaria ferestrelor se foloseste lemn de calitate, esente de pin nordic sau mai tari, te poti bucura de eficienta termica. Grosimea profilelor de calitate variaza, de regula, intre 48 mm si 92 mm, in functie de numarul de foi al geamului termopan. Te poti bucura de ferestre cu un grad ridicat de izolare termica, pentru ca acestea conserva temperatura ambientului interior, dar permit si aerisirea prin intermediul lemnului. Atentie! Spre deosebire de ferestrele cu tamplarie PVC, cele din lemn evita instalarea condensului.

Stabilitatea, un alt beneficiu. Nu se dilata sau contracta, in functie de temperatura

Datorita procesului de fabricare a lemnului stratificat, putem vorbi despre stabilitatea profilelor, care nu se dilata sau contracta, in functie de temperatura la care sunt expuse. Lemnul „respira” permanent, deci – implicit – nu mai vorbim despre acumulari de umezeala in punctele de contact cu peretele sau despre formarea mucegaiului si instalarea igrasiei. Si fixarea profilelor in zidarie se realizeaza mai usor, intrucat profilarea produselor este un proces flexibil, in care se tine cont de nevoile clientului. Prin natura sa, lemnul vine la pachet cu multiple avantaje, pe care nu le poti obtine optand pentru alte tipuri de produse.

Durabilitatea, un atuu esential. Ferestrele rezista si mai mult de 60 de ani

Atunci cand sunt bine intretinute, ferestrele pot sa reziste si mai bine de 60 de ani. Din acest considerent multi dintre producatori le ofera clientilor garantie pe viata la aceste produse. Mentenanta se rezuma la curatarea si revopsirea tamplariei, la intervale mari de timp. Ferestrele cu profile din lemn stratificat sunt mult mai rezistente la factorii de mediu (vant, umiditate crescuta, raze UV puternice), decat cele cu profil PVC. Daca ultima categorie necesita inlocuirea intregului cadru, ferestrele din lemn sunt mai economice din acest punct de vedere, pentru ca se pot reconditiona usor. Tine cont de aceste aspecte in alegerea ta.

Aspectul tamplariei confera un plus de personalitate spatiului unde sunt instalate

Ultimul beneficiu din lista, dar nu cel din urma, este aspectul estetic al tamplariei. Vorbim despre texturi, finisaje si culori durabile, care asigura un design atractiv, superior celor din PVC. Design-ul se armonizeaza cu personalitatea spatiului si a mobilierului, avand o reputatie foarte buna in acest sens. Merita pe deplin!

Cauti ferestre sau cea mai calitativa usa de intrare casa? Alege Soraltechnik.ro

Calitatea fara compromis a produselor de la Soraltechnik.ro (ferestre, usi, sisteme de protectie solara sau de inchideri terase) determina recomandarile frecvente ale acestei firme. Activeaza pe piata inca din 1994 si sunt alegerea perfecta daca vrei cea mai buna usa de intrare casa, usa de garaj sau ferestre din lemn.