Salarii de mizerie la Exploatarea Miniera Ramnicu Valcea din cadrul Companiei Nationale a Sarii

Exploatarea Miniera Ramnicu Valcea din cadrul Companiei Nationale a Sarii lucreaza cu motoarele turate la maxim! In aceasta perioada zeci de mii de tone de sare sunt vandute de companie, iar angajatii de la Valcea lucreaza non-stop, din pacate pe salarii de mizerie pentru munca sisifica pe care o depun. Salariu mediu pe societate este undeva la 3000 de lei, iar conditiile de munca, mai ales in subteran, sunt de-a dreptul inumane. Profiturile sunt uriase, dar nu se regasesc si in salarii sau imbunatatirea tehnologiei si a conditiilor de lucru! Sa le fie RUSINE maharilor politici de la conducerea companiei!