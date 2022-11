Probleme tehnice la CET Govora: Se oprește apa caldă în Râmnicu Vâlcea

COMUNICAT DE PRESA

In data de 09 noiembrie 2022, ora 09.15, s-a produs un eveniment imprevizibil constand in spargerea violenta a cazanului C5, acesta fiind singurul cazan cu care se functiona avand in vedere temperaturile ridicate din aceasta perioada.

Imediat dupa producerea acestui eveniment au inceput manevrele de pornire a cazanului nr. 7, dar datorita intreruperii temporare a furnizarii agentului termic si inertiei sistemului de termoficare, in aceasta seara nu se vor putea asigura parametrii nominali pentru caldura si apa calda.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat locuitorilor afectati de intrerupere in aceasta perioada si va asiguram ca am luat toate masurile necesare pentru executarea intr-un timp cat mai scurt a tuturor manevrelor necesare astfel incat sa revenim la valori normale ale parametrilor agentului termic.

Director General,

Ion ROESCU