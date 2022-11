Instigarea publică la violență împotriva jurnaliștilor trebuie sancționată penal. Solidaritate cu jurnalista Parászka Boróka 

Instigarea publică la violență împotriva jurnaliștilor trebuie sancționată penal. Solidaritate a Reporteri fără Frontiere și ActiveWatch cu jurnalista Parászka Boróka ActiveWatch își exprimă solidaritatea cu Parászka Boróka, jurnalistă a radioului public de limbă maghiară Radio România Târgu Mureș, țintă a unor mesaje formulate public de politicianul de extremă dreaptă Bartha Barna, care acreditează ideea că jurnalista ar trebui să fie victima unor acte violente, de natură să îi suprime chiar viața, îndemnând la violență cu consecințe deosebit de grave la adresa integrității fizice a acesteia. Condamnăm ferm discursul public extremist de incitare la violență împotriva acestei jurnaliste și de incitare la ură și discriminare împotriva atât a jurnaliștilor, cât și a minorităților etnice romă și evreiască, de care se face responsabil politicianul Bartha Barna. Reamintim că discursul extremist de acest tip reprezintă o infracțiune și solicităm Parchetului General să se sesizeze din oficiu pentru cercetarea faptelor de natură penală de instigare publică la comiterea de infracțiuni și incitarea publicului la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane, prevăzute de Codul penal (art. 368 și 369). Salutăm comunicatul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș prin care anunță sesizarea din oficiu în cauză cu speranța demarării unei anchete rapide și efective de natură a sancționa derapaje de o asemenea gravitate inclusiv prin mijloace de drept penal. La rândul său, Reporteri fără Frontiere a publicat un mesaj pe Twitter în care condamnă amenințările la adresa jurnalistei Parászka Boróka și cere ca astfel de atacuri să fie investigate penal: “O <<lepădătură>> care ar trebui <<spânzurată>>. RSF condamnă amenințarea cu moartea exprimată de un membru al parlamentului #Hungary🇭🇺, Barna Bartha, împotriva jurnalistei unui post de radio public de limbă maghiară din #România🇷🇴, @BorokaParaszka, în vizita sa în Transilvania. Un astfel de atac trebuie investigat penal!” Reamintim că, într-un discurs susținut în spațiul public, în prezența presei, reprezentantul partidului Mi Hazánk (Patria Noastră), partid ce deține 9% din Parlamentul de la Budapesta, a afirmat: “Distruge secuimea, oamenii din secuime prin intermediul unor programe distructive, perturbatoare realizate cu mare finețe de către evrei. Nivelul la care a decăzut starea sufletească a poporului secuiesc se datorează în fapt limbii maghiare, din cauza mizeriei cu care a fost hrănit prin intermediul televiziunii. Or, se poate eventual asculta o emisiune semnată de Parászka Boróka la Radio Tg. Mureș. Dacă maghiarii nu pot spânzura astfel de oameni, nu-i pot elimina din rândul lor, atunci nu e de mirare că suntem unde suntem. Și ea se mai și declară de a fi de origine secuiască. Nu știu cine cunoaște activitatea lui Parászka Boróka, dar nu am cuvinte pentru activitatea sa. Poporul ar trebui să îi să îi elimine pe cei ca ea. Secuii ar trebui să protesteze împotriva posibilității ca asemenea persoane să poată lucra la radio sau oriunde altundeva. Vorbim de o jurnalistă teribil de inteligentă, dar eu n-am mai văzut în viața mea așa o lepădătură.” (Sursa: Telex.hu – https://telex.hu/belfold/2022/11/03/bartha-barna-mi-hazank-sepsiszentgyorgy-paraszka-boroka-ujsagiro-akasztas) ________________________________ Cod penal – Art. 368: Instigarea publică (1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârşească infracţiuni se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat. (2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcţionar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat. (3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracţiune. Cod penal – Art. 369: Incitarea la violenţă, ură sau discriminare Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. __________________________________________ Transcrierea discursului original, în limba maghiară: „A zsidók által pontosan kitalált pusztító, bomlasztó programokkal teszik tönkre a székelyeket. Amilyen színvonalon van most a székely néplélek, az a magyar szónak köszönhető, a televízión keresztül beérkezett mocsok miatt. Vagy meg lehet hallgatni egy Parászka Borókát a Marosvásárhelyi Rádióban, hát ha az ilyeneket a magyarok nem tudják felakasztani, maguk közül nem tudják kiiktatni, akkor nem csoda, hogy oda jutunk, ahol tartunk. És ő is székelynek vallja magát. Nem tudom, hogy ki ismeri Parászka Boróka tevékenységét, de nincsenek szavaim rá. Ezeket a népnek ki kell közösítenie maga közül. Ki kell kérjék maguknak a székelyek, hogy ilyen emberek rádióban vagy bárhol dolgozzanak. Ez egy borzalmasan intelligens újságírónő, de ennél nagyobb gazembert én életemben nem láttam.”