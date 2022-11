Constantin Cirstina va putea sa candideze la functia de primar al comunei Orlesti in 2024

Timp de mai multi ani, fostul edil din Orlesti, Cosntatin Cirstina, a fost tracasat in justitie alegandu-se şi cu o condamnare care, in cele din urma, a fost anulata. Curtea de Apel Piteşti a stabilit definitiv că fostul primar este nevinovat si chiar va putea să candideze în 2024. Bineinteles ca va recastiga fotoliul de primar, avand in vedere numeroasele realizari din comuna si faptul ca este apreciat si respectat de locuitori. In cariera sa de cel mai longeviv primar din judet, Cirstina a reusit sa modernizeze la standarde europene localitatea Orlesti. De-acum cei care l-au pictat negativ pe primar ar trebui sa-si toarne cenusa in cap si sa-si ceara scuze in piata publica!