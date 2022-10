Prin programul „Anghel Saligny”, Primăria comunei Berislăvești are prinse două proiecte în valoare totală de 23,4 milioane de lei

Prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, Primăria comunei Berislăvești are prinse două proiecte în valoare totală de 23,4 milioane de lei: „Înființare rețea de canalizare menajeră în comuna Berislăvești, județul Vâlcea” (15 milioane de lei); „Modernizare drumuri comunale și de interes local în comuna Berislăvești, județul Vâlcea” (8,4 milioane de lei). Prin Hotărârea nr. 31/2022, Consiliul Local al comunei Berislăveşti și-a dat acordul de principiu pentru reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale și a Căminului Cultural Scăueni. Încă de la începutul acestui an, primarul localităţii Berislăveşti, Nicolae Popescu, a depus la Administrația Fondului de Mediu (AFM) un proiect de 1 milion de lei, care prevede montarea a peste 300 de lămpi cu LED pe străzile din localitate: „Vom căuta mereu noi surse de dezvoltare, astfel încât să le oferim locuitorilor cele mai bune condiţii”. În luna martie, Primăria comunei Berislăveşti a decis asocierea cu Primăria Sălătrucel pentru proiectul „Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale”. În schimb, în luna ianuarie, primarul Nicolae Popescu a demarat reabilitarea a 4 km din drumul DC 15 pe raza satului Rădăcinești. La începutul acestui an, Primăria comunei Berislăveşti a alocat fonduri din bugetul local pentru amenajarea unui modern teren de sport sintetic. „Mă bucur că vom reuşi să facem o astfel de investiţie, va fi un teren de sport care să satisfacă nevoile activităţilor sportive în cadrul orelor de sport pentru copii. Menţionez că acest teren de sport va fi unul dintre cele mai frumoase de acest fel din judeţ”, a precizat primarul Nicolae Popescu. Prin Hotărârea nr. 74/2021, Consiliul Local al comunei Berislăveşti a aprobat construirea unui teren de sport cu gazon sintetic în comuna Berislăvești.