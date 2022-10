Primarul din Pietrari, Nicolae Moraru, a finalizat lucrările de modernizare pe 1 km din drumul comunal DC 153

În vara acestui an, primarul din Pietrari, Nicolae Moraru, a finalizat lucrările de modernizare pe 1 km din drumul DC 153: „Investiţiile au vizat realizarea unui zid de sprijin într-o zonă în care a avut loc o gravă alunecare de teren şi asfaltarea drumului pe porţiunea respectivă, pe aproape 1 km. Pentru această investiţie, am obţinut fonduri de la CNI, pe lucrări în primă urgenţă, care ne-a repartizat, în total, suma de 1,8 milioane de lei. După ce s-a realizat un zid de sprijin, s-a turnat şi asfalt pe tronsonul respectiv”. În cadrul programului național de investiții „Anghel Saligny”, primarul Nicolae Moraru va moderniza drumurile comunale clasate DC151 și DC153 și drumurile publice din interiorul localității în satele Pietrari și Pietrarii de Sus, la valoarea de 14,5 milioane de lei. Cu fonduri atrase de la Compania Naţională de Investiţii, Primăria comunei Pietrari a început o nouă lucrare şi anume consolidarea, reabilitare şi modernizarea Centrului Cultural Multifuncţional din satul Pietrari. Pe lângă acest proiect, la Pietrari se construieşte şi o sală de sport, tot cu fonduri atrase de la Compania Naţională. Administraţia locală are depus la CNI şi proiectul de amenajare a trotuarelor pe partea dreaptă a drumului naţional şi proiectul pentru consolidarea şi reabilitarea primăriei. În luna martie, Consiliul local al comunei Pietrari a aprobat cererea de finanţare, devizul general estimativ și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în opererare, precum şi de integrare a activităților de transport, distribuție şi consum final în comuna Pietrari şi localităţile aparţinătoare (Pietrari, Pietrari de Sus), judeţul Vâlcea”.