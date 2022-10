Mircia Gutau, veste buna pentru ramniceni: PREȚUL GIGACALORIEI FACTURAT CĂTRE POPULAȚIE NU SE VA MAJORA!

Comunicat de presă

În ședința de Consiliu Local de vineri, 21 octombrie, urmează să se aprobe, la solicitarea CET Govora (justficată de creșterile de prețuri și tarife din ultimele luni) o majorare a prețului de producție a energiei termice cu peste 50%, până la valoarea de 564,09 lei (TVA inclus) – tarif care, chiar și cu această modificare, este printre cele mai mici din țară! Acest fapt urma să conducă și la o majorare a prețului energiei termice facturată populației Râmnicului. La momentul punerii în dezbatere publică a proiectului de hotărâre, am calculat că față de această creștere a prețului de producție, Primăria Municipiului ar putea să o compenseze prin creșterea de la 23 la 139,14 lei/Gcal. (adică de 6 ori!) a subvenției de la bugetul local, rezultând un preț facturat către populație de 424,95 lei/Gcal. (TVA inclus), respectiv mai mare cu 25%. Efortul bugetar reprezentat de creșterea subvenției de la bugetul local nu ar fi afectat administrarea orașului sau derularea proiectelor cu co-finanțare externă, iar creșterea cu un sfert a prețului de facturare către râmniceni părea una rezonabilă și oricum mai redusă decât celelalte creșteri de prețuri și tarife cu care ne-am confruntat în ultima vreme (carburanți, alimente, energie electrică și gaze și multe altele).

Dar… în spatele cifrelor sunt oameni. Sunt râmnicenii cu care mă întâlnesc zilnic, cu care mă sfătuiesc asupra celor mai bune decizii pentru oraș, sunt cei despre care știu cu ce greutăți se confruntă și care le sunt temerile înaintea iernii ce va veni. Și astfel am constatat că propunerea inițială părea în regulă pe hârtie, dar poate nu era chiar la fel și în viața reală.

Ca urmare, am înregistrat suplimentar pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local un Raport de modificare a proiectului inițial de hotărâre prin care am propus ca prețul gigacaloriei facturat către populație să nu se mai majoreze, rămânând la ultima valoare aprobată – respectiv de 338,06 lei/Gcal. (TVA inclus). Diferența până la prețul de producție al CET Govora urmează să fie acoperită de la bugetul local prin creșterea proporțională a subvenției la valoarea de 226,03 lei/Gcal. Voi discuta cu consilierii locali din PSD, PER și USR și le voi prezenta această propunere, astfel încât ea să fie aprobată în ședința de vineri. Sper ca o astfel de decizie să nu dezechilibreze bugetul local și voi face – ca și până acum – toate demersurile pentru atragerea unor fonduri din surse externe, astfel încât programul investițional curent să nu fie afectat.

Îi asigur pe toți râmnicenii că Primăria Municipiului este alături de ei, cu atît mai mult în situații mai dificile precum cele prin care urmează să trecem. Și sunt, totodată, convins că numai împreună și solidari vom putea depăși toate provocările pe care le avem înainte.

Mircia GUTĂU,

Primar