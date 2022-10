Mihai Blejan: Consiliul local a aprobat depunerea proiectului „Modernizare sistem de iluminat public stradal în comuna Scundu”

Prin HCL nr. 31 din 11.08.2022, Consiliul local al comunei Scundu a aprobat depunerea proiectului „Modernizare sistem de iluminat public stradal în comuna Scundu, județul Vâlcea”, prin programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public. Cel mai probabil, în acest an, primarul Mihai Blejan spune că va îmbunătăți parcul auto al primăriei cu utilaje necesare comunei Scundu: „Prin GAL am achiziţionat un buldoexcavator, iar în prezent ni se va aloca o sumă prin care vom cumpăra un tractor, o remorcă, o vidanjă. Vom lua și drujbe și alte scule necesare tăierii de vegetație”. În acest an, primarul localităţii Scundu, Mihai Blejan, va depune la AFIR un proiect de 1 milion de euro pentru modernizarea a 8 km de drumuri agricole: „În cadrul proiectului sunt selectate drumurile care au îndeplinit condiţiile impuse în ghidul de finanţare, şi anume să existe cel puţin un agent economic, ruta să porneşte şi să se intersecteze într-un drum judeţean, iar terenurile din zona respectivă să fie arabile. Proiectul va fi finanţat cu bani europeni, iar oamenii din zonă sunt foarte mulţumiţi că se întâmplă acest lucru. La Primărie am vrut să fim cu toţii o echipă în această administraţie şi de aceea i-am implicat pe toţi consilierii, indiferent de culoarea politică, astfel încât lucrurile merg bine”. Primăria Scundu împreună cu Fundaţia World Vision România oferă zilnic prin proiectul „Pâine şi Mâine” o masă caldă pentru şcolarii de la ciclul primar. Primarul Mihai Blejan spune că părinţii sunt mulţumiţi de acest program, creând o legătură mai strânsă dintre copii şi şcoală. În acest sens primarul, împreună cu directorul şcolii intenţionează ca, din toamna acestui an să beneficieze de acest proiect şi copiii de la ciclul gimnazial. În cursul anului 2022, se vor mai realiza 1,4 kilometri de şanţuri betonate pentu asigurarea scurgerii apelor.