ANUNT UMANITAR! Sa ne mobilizăm pentru a sprijini o familie greu incercată! Tatal a murit dupa ce a cazut de pe o schela a unui bloc in constructie! 

Consiliul profesoral al Școlii Gimnaziale Nr. 5 Rm. Vâlcea si Asociatia de Părinți ai elevilor școlii fac un apel către toti cei care pot și doresc să ajute. Astazi, in urma unui stupid accident, tatăl elevilor nostri ( Elena Graur – clasa a V a A, Stefania Ghișoiu – clasa a VII a C si fostul nostru elev, Alin Ghișoiu) și-a pierdut viata, căzând de pe o schelă de la nivelul 4 al blocului care se construiește în zona centrală a municipiului, lângă BRD. ITM a deschis o anchetă pentru a se stabili în ce condiții a avut loc evenimentul. Deși nu există cuvinte care să îndepărteze durerea familiei, în aceste momente dificile, orice mesaj sau gând bun din partea oamenilor CONTEAZĂ. Totodată, ar fi de mare folos sa ne mobilizăm pentru a sprijini familia greu incercată (4 copii), tatăl fiind sustinătorul familiei din punct de vedere financiar. Dumnezeu să-l ierte! Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Vă multumim tuturor pentru ințelegere și sprijin! Contul în lei în care puteți face donații pentru a putea susține financiar familia in aceste momente dificile este: RO15CECEC001946216656911, CEC Bank , titular cont : Jerdel Elena Loredana.