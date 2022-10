Afla cum poti pozitiona corect o tabla magnetica

Daca ati achitionat o tabla magnetica si nu aveti suficient spatiu pentru pozitionarea acesteia pe perete exista o multitudine de solutii, precum suport mobil pe ce se poate amplasa, acesta faciliteaza afisarea informatiilor exact in pozitia potrivita pentru sala de clasa sau sedinta pentru a atrage atentia si o interactivitate mai mare cu audienta. In majoritatea cazurilor oamenii trec fara sa acorde o importanta foarte mare unui whiteboard pus intr-un loc cu o vizibilitate redusa pentru toti cei aflati intr-un spatiu.

Plasarea acestora chiar in mijlocul unei sali de curs sau in spatiul de lucru poate avea beneficii pentru asimilarea mai usoara a informatiilor, acestea isi gasesc locul cu usurintaa chiar si in fabrici sau birourile ce dispun de sali de consiliu cu un spatiu generos, iar o alta caracteristica importanta pe care o puteti lua in considerare cand alegeti sa optati pentru acest tip de produs este aceea ca se poate muta dintr-un loc in altul fara efort.

Avantajele unui suport pentru tabla magnetica sunt multiple, pe langa faptul ca nu esti constrans sa folosesti doar un anumit spatiu pentru prezentarile tale, pana la posibilitatea modificarii whiteboardului pe care il folositi, de exemplu cel pe care l-ati utilizat pana acum a devenit prea mic pentru audienta dumneavoastra, il puteti schimba si amplasa din nou pe acest stand, deoarece este ajustabil pentru o multitudine de dimensiuni.

Reglarea suportului se poate efectua atat pe verticala cat si pe orizontala, iar deschiderea este pana la 240 cm, astfel poate sustine o tabla cu o greutate de aproximativ 15 kg fara efort, iar reglajul pe inaltime este eficient atunci cand va adresati unui spatiu de dimensiuni mari, iar singura sursa de expunere este aceasta.

Cadrul robust si rotile mobile ajuta la transportul usor dintr-o locatie in alta fara a fi nevoit sa urmezi iarasi toti pasii pentru montarea in perete si pentru pozitionarea optima orientata catre public, rotile se pot bloca pentru o siguranta sporita, astfel nu exista riscul dezechilibrarii accidentale.

Cum alegi tabla magnetica ?

Trebuie sa luati in calcul anumiti factori precum materialul, suprafata de scriere sau dimensiunea ce este necesara pentru proiectul pe care il aveti, scrierea are o importanta deosebita, in general aceasta prezinta o pelicula laminata de culoare alba, iar in functie de caracteristicile ce le poseda poate sa fie nemagnetica sau normala. Partea interioara a acestora difera in functie de pretul pe care il au, la majoritatea produselor se observa in interior doar carton iar pe spate plastic.

Un whiteboard de calitate este confectionata din lemn in mijloc pentru o intintedere uniforma, iar pentru o rezistenta mai mare si un timp de utilizare prelungit spatele este metalic, acesta se poate prinde pe orice suprafata si nu exista riscul ondularii atunci cand este transportata.

Pana la montarea acesteia este recomandata depozitarea intr-un loc in care nu exista diferente constante de temperatura, ceea ce ar putea deteriora suprafata alba, iar sprijinirea acesteia trebuie sa fie pe un plan drept.

Fixarea tablei in perete necesita multa atentie.

Alegerea locului potrivit este prima etapa, in procesul de montare, aceasta trebuie sa fie in centrul atentiei si orientata catre bancile din clasa sau birouri, sistemul de prindere poate fi simplu sau unul dual, in conlturi dupa indepartarea plasticului de protectie ce rotunjese marginile prezinta gauri pentru fixare, utilizati un creion cu mina grafit pentru a marca pozitia, asigurati-va ca, gaurile sunt aliniate si folositi o ruleta pentru acest lucru.

Etapa secunda este aceea de a prinde sus, iar ulterior in extremitatile de jos, in total orice tabla magnetica oricat ar fi de mare are doar patru pucte in care se poate sprijinii, recomandat este si masurarea peretelui pentru a putea pune la o distanta egala fata de podea si tavan, acest lucru optimizeaza vizualizarea din orice unghi, fara a exista locuri in care informatiile scrise pe suprafata acesteia nu vor fi vizibile.

In multitudinea de produse ce se pot achizitiona este dificil sa il gasesti pe cel potrivit, daca un simplu whiteboard nu este suficient pentru nevoile dvs de prezentare, iar un suport pentru tabla magnetica este prea costisitor pentru utilizari ocazionale, puteti opta pentru table ce vin direct cu suportul optimizat exact pe dimensiunea acesteia.

Acasa sau la birou o tabla cu doua fete este ideala, iar spatiul poate fi organizat mult mai eficient cu acesoriile potrivite, markere in diferite culori pentru evidentierea ideilor, se pot sterge cu usurinta cu ajutorul unui burete, iar magnetii rotunzi pot prinde cu usurinta graficele de pe hartie pe acestea.