Afaceristul mason Liviu Patru intra in politica direct in fruntea unui partid de… buzunar

Afaceristul mason Liviu Patru (patronul de la fabrica de pavaje Wise), fiul fostei prim-secretare comuniste Venerica Patru, intra in politica direct in fruntea unui partid de… buzunar: Partidul Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor. “Ne-am propus un alt gen de politică. Cred că toți ne-am săturat de circ și incompetență! Vrem să aducem oameni competenți în politica românească, vrem să susținem mediul antreprenorial și vrem să realizăm toate aceste lucruri demonstrând, înainte de orice, bun-simț”, a declarat Liviu Pătru, președintele Filialei Vâlcea. Vorbe goale, insirate, care suna frumos din coada! Pai principalul circar in politica valceana este chiar cel mai bun prieten al lui Patru, viceprimarul din Ramnicu Valcea care freaca menta pe bani publici de doi ani de zile.