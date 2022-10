Administratorul judiciar Euro Insol a reușit anul trecut să mai reducă din pierderile și datoriile de la CET Govora

Conform raportului administratorului judiciar Euro Insol al CET Govora, societatea a înregistrat anul trecut venituri de 386 milioane de lei și pierderi de 25,6 milioane de lei, comparativ cu pierderile de 90 milioane de lei din 2020. Echipa administratorului judiciar Euro Insol a fost implicată direct în toate fluxurile operaţionale ale CET Govora, a analizat şi a implementat măsuri de restructurare la nivelul tuturor structurilor funcţionale. De la deschiderea procedurii insolvenței şi până în data de 31 decembrie 2021, administratorul judiciar a implementat mai multe măsuri care au avut ca obiectiv îmbunătăţirea organigramei şi reducerea costurilor cu forţa de muncă. Structura organizatorică a CET Govora, la data deschiderii procedurii insolvenței era supradimensionată, iar pachetul salarial includea mai multe sporuri şi beneficii care nu se justificau prin rezultatele obţinute de societate.

În luna decembrie 2021, Departamentul Exploatare Minieră al CET Govora a realizat o producţie de cărbune de 80.000 tone şi 523.500 mc steril repartizată pe cele trei sectoare. Pentru achiziţia terenurilor, achiziţia construcţiilor şi uzufruct anual în luna decembrie s-au întocmit documentaţii de despăgubire în valoare de 385.095 lei. Din punct de vedere economic în luna decembrie 2021, costul unitar estimat la cărbune a fost de 113,53 lei/tonă, în condiţiile în care în bugetul de venituri şi cheltuieli s-a prevăzut costul tonei de cărbune la 75,48 lei/tonă.

Din analiza principalilor indicatori economici realizați de CET Govora în decembrie 2021, rezultă următoarele: veniturile din activitatea de bază au crescut cu 12,46 milioane de lei, de la 36,64 milioane de lei în decembrie 2020, la 49,1 milioane de lei, în decembrie 2021; analizând producţia efectiv realizată în perioada de raportare rezultă o reducere a producţiei livrate la energia electrică şi o majorare la energia termică (sub formă de abur industrial) comparativ cu luna decembrie 2020; ponderea energiei termice sub formă de abur industrial în totalul veniturilor din activitatea de bază în luna decembrie 2021 creşte la 16,15%, comparativ cu ponderea înregistrată în decembrie 2020, respectiv 11,2%; veniturile din livrarea aburului industrial realizate în luna decembrie 2021 sunt mai mari cu 3,82 milioane de lei, decât veniturile realizate în luna decembrie 2020, în condiţiile majorării producţiei livrate cu 21.443 Gcal; veniturile din energia electrică realizate în luna decembrie 2021 sunt mai mari decât veniturile realizate în aceeaşi perioadă a anului 2020, cu 7,54 milioane de lei, în condiţiile reducerii producţiei livrate cu 7.487 MWh; bonusul de cogenerare pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN 417,59 lei/MWh în luna decembrie 2021, conform Deciziei ANRE nr. 1973/27.10.2021, decizie care este valabilă pentru perioada noiembrie-decembrie 2021 şi ianuarie-martie 2022 (în luna decembrie s-a înregistrat pe veniturile din bonusul de cogenerare aferent energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă regularizarea provenită din calificarea cantităţii de energie purtătoare de bonus, în sensul reducerii pe total an cu 23.929.1 MWh); veniturile din energia termică sub formă de apă fierbinte în sumă de 10 milioane de lei, sunt mai mici decât veniturile înregistrate în luna decembrie 2020 cu 730.000 lei, în condiţiile creşterii producţiei livrate, cu 3.656 Gcal.

Cheltuielile totale înregistrate de CET Govora în luna decembrie 2021 sunt negative în sumă de 125,69 milioane de lei, acest fapt datorându-se corecţiei făcute în luna decembrie la cheltuielile cu emisiile de CO2 prin reducerea lor cu 161 milioane de lei. Cheltuielile de exploatare aferente lunii decembrie 2021 fără corecţia în minus la emisiile de CO2, sunt în sumă de 35,41 milioane de lei, mai mari decât cheltuielile lunii decembrie 2020, ajustate la fel cu emisiile de CO2, în sumă de 18,47 milioane de lei.

Rezultatul operaţional şi rezultatul net al CET Govora, înregistrate în luna decembrie 2021, este profit în sumă de 172.660 lei, în timp ce în luna decembrie 2020 rezultatul operaţional a fost profit de 2,72 milioane de lei, iar rezultatul net profit de 2,68 milioane de lei.