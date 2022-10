ACTIVITĂŢI TRANSNAŢIONALE DE ÎNVĂŢARE/PREDARE/FORMARE(LTTA) ÎN ISTANBUL-TURCIA ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+, KA 2, ”LINGUA MATHEMATICA”

ACTIVITĂŢI TRANSNAŢIONALE DE ÎNVĂŢARE/PREDARE/FORMARE(LTTA)

ÎN ISTANBUL-TURCIA ÎN CADRUL

PROIECTULUI ERASMUS+, KA 2, ”LINGUA MATHEMATICA”

Coordonator proiect,

Prof. Papa-Drăgulescu Nadia, Colegiul Economic Rm. Vâlcea

Consilier educativ,

Prof. Păuşescu Ioana Consuela, Colegiul Economic Rm. Vâlcea

Proiectul Erasmus+, KA2, Lingua Mathematica, 2021-1-HR01-KA220-SCH-000034415 în care este implicat Colegiul Economic din Rm. Vâlcea a debutat la 1 noiembrie 2021 și se va încheia pe 31 octombrie 2023.Partenerii liceului în acest proiect sunt următoarele şcoli şi instituţii: Osnovna Skola-Vodice, Croaţia, Cakmakli Cumhuriyet Anadolu Lisesi-Istanbul, Turcia, Istanbul Steam Bilim Teknoloji Eǧitim Kǘltǘr Sanat Derneǧi-Istanbul, Turcia, Republic of Macedonia Goce Delcev State University Stip, Macedonia de Nord, Il Liceum Ogolnoksztalcace Oddzialami Dwujezycznymi W –Slupsk, Polonia, Association For Innovation in Technology , Training and Culture, Serres, Grecia.

“Lingua Mathematica” este un proiect interdisciplinar- matematică şi limba engleză având ca scop crearea şi desfăşurarea unor activităţi motivante pentru învăţarea disciplinelor STEM/STEAM prin intermediul limbii engleze şi utilizând instrumente Web.

În perioada 3-7 octombrie 2022 au avut loc activităţile transnaţionale de învăţare/predare/formare (LTTA) în Turcia, la şcoala parteneră Cakmakli Cumhuriyet Anadolu Lisesi din Istanbul, la care au participat 7 elevi şi 3 cadre didactice de la Colegiul Economic Rm. Vâlcea. S-au desfăşurat activităţi de realizare a unor jocuri digitale pentru preșcolari, workshopuri, prezentări. De asemenea, a avut loc o vizită de studiu la un centru pentru elevi cu cerințe educaționale speciale din districtul Büyükçekmece, unde elevii și profesorii au participat la seminarul intitulat “Special Needs, Special Education”, care a scos în evidență faptul ca acești elevi trebuie să beneficieze de strategii şi metode individualizate de educaţie, adaptate nevoilor acestora. Participanții au avut de asemenea ocazia să interacționeze cu acești elevi și s-au convins câtă nevoie de afecțiune, empatie și sprijin au aceşti copii.

În data de 5 octombrie a fost sărbătorită Ziua Internaţională a Educaţiei. Cu acest prilej, gazdele au organizat un festival internațional de engleză şi matematică, unde elevii şi cadrele didactice din școlile invitate au amenajat câte un stand cu obiecte, prezentări în format electronic, pliante, broşuri, jocuri interactive. Elevii au vizitat fiecare stand, au desfăşurat diverse activităţi interactive cu colegii lor din ţara gazdă şi din ţările partenere.

A fost realizată şi o vizită culturală și de documentare în oraşul Istanbul. Istoria diversă a acestei metropole este reflectată de vechile biserici, moschei, palate, muzee şi bazaruri, unele dintre ele fiind vizitate cu acest prilej. De asemenea, elevii şi profesorii au putut admira frumuseţea Bosforului.

Credem că activităţile derulate cu acest prilej, în context internaţional, multicultural au contribuit, atât în rândul elevilor, dar şi al profesorilor, la dezvoltarea unor competenţe din domeniul STEM/STEAM, la îmbunătăţirea competenţelor digitale, au stimulat interesul pentru matematică şi limba engleză, au contribuit la cultivarea sentimentului de apartenenţă la valorile europene, implicarea activă în comunitate, corelarea educaţiei formale cu educaţia nonformală, precum şi legarea unor trainice prietenii.