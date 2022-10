Acestea sunt cele mai practicate jocuri de cazinou în România

Practicarea jocurilor de noroc este un hobby în creștere și în România, grație dezvoltării platformelor online care atrag prin oferte promoționale de nerefuzat și prin varietatea jocurilor.

Potrivit informațiilor furnizate de actorii de pe piața de gambling, cele mai practicate jocuri de cazinou din țara noastră sunt: ruletă, păcănele, blackjack, poker și loto.

Ruletă

Este unul dintre cele mai vechi jocuri de cazino, având la origini o invenție a matematicianului francez Blaise Pascal, care încerca să descopere perpetuum mobile. Sunt două tipuri principale de ruletă: europeană, cu numere de la 0 la 36, și americană, care are în plus un buzunar asociat cu simbolul „00”. Majoritatea clienților cazinourilor online joacă la mesele de ruletă live, unde bila este lansată de un crupier, la fel ca în cazinourile terestre.

Poți paria pe selecții diferite, care au cote în funcție de probabilitatea de câștig. Pariurile pe roșu/negru sau pe par/impar au cota 2.00, în timp ce pariurile pe un anumit număr au cota 36.00. Nimeni nu te poate învăța cum să câștigi la ruletă, pentru că nimeni nu deține acest secret. Nicio strategie nu garantează profitul jocurile de noroc, așa că mai bine nu îți bați capul și îți propui doar să te recreezi.

Păcănele

Formează cea mai mare parte a ofertei cazinourilor online. Există platforme licențiate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc care au și peste 2.300 de sloturi video, cu tematici diferite și cu mecanisme de câștig variate. În esență, trebuie ca pe role adiacente să se oprească numărul minim de simboluri identice pentru a obține un câștig. Sunt păcănele cu o linie de câștig, dar sunt și jocuri Megaways cu 243 de linii de plată.

Oricare ar fi configurația, principiul de funcționare este același: mai întâi setezi miza, apoi dai click pe butonul rotire. În acel moment, intră în funcțiune un sistem Random Number Generator, care generează numere aleatorii pentru role stabilind, astfel, ordinea opririi simbolurilor.

Blackjack

Ca și ruleta, este disponibil în variantă electronică sau în variantă live, cu dealer real. Blackjackul este un joc de cărți cu regulament foarte simplu, în care adversarul tău este reprezentantul cazinoului. Cărțile de la 2 la 10 au valoarea scrisă pe ele, iar J, Q și K au valoarea 10. Asul are valoarea 1 sau 10, după cum îți este convenabil.

Obiectivul este să faci un punctaj de 21, sau mai apropiat de această valoare decât punctajul realizat de dealer. Fiecare primiți câte două cărți. În funcție de valoarea cumulată, decizi dacă vrei să mai primești o carte sau nu. Trebuie să ai grijă să nu depășești 21. Acest joc are un Payout foarte ridicat, chiar și de 99%.

Poker

Pokerul este jocul de cazinou în care o strategie bună poate compensa într-o oarecare măsură lipsa norocului pe termen lung. Jucătorii fac pariuri unul împotriva celuilalt în funcție de cărțile pe care le au în mână. În final, câștigă cel care are cea mai valoroasă mână. Ierarhia crescătoare a combinațiilor câștigătoare este următoarea: carte mare, o pereche, două perechi, trei de-un fel, chintă, culoare, full, careu, chintă de culoare, chintă royală.

Nu toate cazinourile online au platformă de poker, însă cele care dețin o astfel de licență pun la dispoziție toate informațiile necesare prin intermediul ghidurilor de poker. Astfel, poți învăța să joci de la zero, apoi te poți înscrie la unul dintre turneele periodice sau permanente.

Loto

Cazinourile online le oferă pasionaților posibilitatea de a juca la jocuri loto organizate în toată lumea. Cele mai populare în rândul românilor sunt Grecia kino 20/80, care are extrageri din 5 în 5 minute, și Italia Win for Life 10/20, în care orice număr are 50% șanse de a fi extras.

Prețul unui bilet pornește de la 1 leu, iar cotele oferite sunt raportate la șansele reale de câștig. Poți alege dintre foarte multe sisteme, cum ar fi 1/15, 5/8, 3/6, 8/8 etc. Pe site-urile operatorilor există diverse instrumente prin care poți lăsa computerul să aleagă pentru tine numerele plasate pe bilet: cele mai frecvente 5 numere, cele mai rare 5 numere, cea mai frecventă pereche de numere ș.a.m.d.