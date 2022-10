7 beneficii ale ionizatoarelor de apă

Ionizatoarele de apă s-au dovedit a fi un subiect ce a generat multe dezbateri și de ani de zile mulți oameni au făcut cercetări pentru a descoperi ce beneficii potențiale pentru sănătate pot oferi cestea.

Am reunit 7 beneficii dovedite care pot fi obținute prin consumul de apă alcalină ionizată.

Lupta contra cancerului

Unul dintre cele mai mari avantaje ale unui ionizator de apă este cu siguranță impactul pe care îl poate avea asupra prevenirii cancerului. Multe tipuri de cancer sunt cauzate de radicalii de oxigen, care sunt un produs secundar al diferitelor funcții metabolice importante. Acești radicali sunt molecule instabile și atacă celulele din organism provocând perturbări care pot deveni canceroase.

Acești radicali liberi de oxigen pot fi combătuţi cu antioxidanți, care sunt produși de un ionizator sub formă de ioni de hidroxid (OH-). Acești ioni funcționează într-un mod similar cu alți antioxidanți buni, cum ar fi vitaminele A și C, și sunt capabili să se combine cu radicalii de oxigen pentru a forma o moleculă completă de oxigen, care poate fi folosită practic de către organism.

Boost cardiovascular

Multe cercetări au arătat că radicalii liberi au o legătură și cu sănătatea cardiovasculară mai proastă, în special cu ateroscleroza. Acesta este adesea punctul de plecare pentru un accident vascular cerebral sau un atac de cord, deoarece un aterom suficient de mare poate provoca îngustarea vasului de sânge, limitând fluxul de sânge. Apa ionizată alcalină este capabilă să limiteze aceste riscuri, neutralizând în primul rând radicalii liberi, împiedicându-i să atace celulele vaselor pentru a declanșa formarea unui aterom.

Hidratare eficientă

Procesul de ionizare face ca grupurile de molecule din apă să se despartă în grupuri mai mici. Acest proces lasă un număr mai mare de clustere care conțin doar aproximativ 5 molecule de apă, spre deosebire de clusterele normale care conțin de obicei 10 – 15 molecule. Aceste grupuri mici pot fi apoi absorbite în celule cu mai multă ușurință, ceea ce duce la o hidratare mai rapidă și permite ca moleculele de apă să fie folosite practic pentru a ne curăţa deșeurile din organism.

Digestie îmbunătăţită

S-a dovedit, de asemenea, că apa ionizată alcalină are un impact interesant asupra digestiei și este foarte benefică în special pentru colon. Colonul este o parte importantă a sistemului digestiv și este esențial ca acesta să fie menținut alcalin acolo unde este posibil. Acest lucru nu numai că îi permite să funcționeze mai eficient, dar ajută și la prevenirea formării cancerului de colon.

Piele sănătoasă

Apa ionizată ajută și la menținerea pielii curate, proaspătă și fără riduri, prin combaterea radicalilor liberi cu ionii de hidroxid produși prin procesul de ionizare. Acești radicali sunt principala cauză a ridurilor, deoarece determină deteriorarea pielii în timp. Spălarea feţei cu apă ionizată a fost, de asemenea, asociată cu un nivel mai scăzut de acnee.

Gust proaspăt

Apa ionizată alcalină oferă un gust ușor diferit de apa de la robinet sau de cea îmbuteliată. Pe lângă un gust mai bun, mulți cred că apa ionizată alcalină are o textură mai fină.

Filtrare excelentă a apei

În cele din urmă, un ionizator oferă și o filtrare excelentă a apei, deoarece este capabil să separe destul de eficient contaminanții comuni ai apei de la robinet, cum ar fi clorul, cloramina, metalele grele (plumb, mercur) și pesticidele, lăsând în urmă o apă mai curată, în care rămân doar minerale utile, cum ar fi magneziu, potasiu și chiar puțin calciu.

Intraţi acum pe wellnessist shop pentru a afla mai multe despre beneficiile apei ionizate şi pentru a achiziţiona ionizatoare de apă de calitate.