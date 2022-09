YNY SEBI A CREAT ISTERIE ÎN JURUL SĂU CÂND A AJUNS LA HOTEL RAMADA ÎN RÂMNICU VÂLCEA. CÂNTĂREȚUL ESTE NOMINALIZAT LA ROMANIAN MUSIC AWARDS 

Zeci de copii extaziați s-au adunat în jurul lui Yny Sebi, atunci când cântărețul a ajuns la Hotelul Ramada din Râmnicu Vâlcea. Joi, 22 septembrie are loc evenimentul Romanian Music Awards, aici, tânărul de 18 ani are 3 nominalizări – relateaza CANCAN.RO

Peste 30 de artiști români sunt prezenți joi seară în Râmnicu Vâlcea, acolo unde are loc evenimentul Romanian Music Awards. În total s-au alocat peste 200.000 de euro, bani care acoperă și cazarea cântăreților la Hotelul Ramada din oraș. Majoritatea cântăreților vor înnopta la Ramada By Wyndham.

Artiștii sunt duși către covorul albastru cu o caleașcă, iar aparițiile vedetelor vor fi cu siguranță atent monitorizate nu doar de criticii muzicali, ci și de fashioniști.

Potrivit organizatorilor, pregătirile pentru gală au început din 17 septembrie, scena fiind una impresionantă. Printre cei care vor cânta se numără DJ Project, Yny Sebi, Killa Fonic, Andra, Smiley și Andia. Romanian Music Awards este echivalentul, la scară mai mică, ce-i drept, Premiilor Grammy din Statele Unite ale Americii.

Yny Sebi a provocat isterie în rândul copiilor

În momentul în care Yny Sebi a sosit în fața Hotelului Ramada din Râmnicu Vâlcea, acolo unde vor sta cazați majoritatea cântăreților ce vor lua parte la eveniment, zeci de copii au doborât pe artistul care cântă muzică trap, în vârstă de doar 18 ani. CANCAN.RO a surprins întreaga scenă care a avut loc joi, în jurul orei 17:00.

Trapperul Yny Sebi este nominalizat de 3 ori pentru premiile următoare: Best Trap/Hip-Hop, Best New Act, Best Album/EP/LP, Most Wanted. Pe lângă puștiul de 18 ani, la categoria cele mai multe nominalizări se încadrează și cântăreața Andia, dar și Juno.

Întregul eveniment, care a început la ora 19:00, va putea fi urmărit Live, pe platforma TikTok, care este, de asemenea, și partenerul oficial. Gala se va încheia aproape de miezul nopții, iar accesul la concert se face în mod gratuit.