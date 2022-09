Vizionarea filmului și lansarea volumului „Care dintre noi”, aparținând regizoarei Chris Simion-Mercurian 

Evenimentul a avut loc în Sala „Gherasim Arhiepiscopul” a Așezământului „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul” și s-a desfășurat în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 30 de ani de la înființarea Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului.

În deschiderea evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a vorbit despre necesitatea susținerii femeilor și a familiilor care trec prin încercările cauzate de diferite boli și a prezentat întâlnirea cu doamnele Cris Simion Mercurian și dr. Cristina Berteană drept o împlinire a nevoii actuale de dialog. Vorbind despre Cris Simion Mercurian, Înaltpreasfinția Sa a reliefat „impresionanta forță a felului în care îi ajută pe actori să interpreteze o piesă creștină” și a numit-o „regizorul care a născut teatrul creștin din București”. A evocat apoi colaborările regizorului Cris Simion Mercurian cu Eric Emmanuel Schmitt și Pascal Bruckner, cel din urmă fiind prezent și la Râmnicu-Vâlcea la premierea uneia dintre piesele montate de invitata evenimentului.

A urmat apoi prezentarea filmului Care dintre noi?” a cărui poveste vorbește despre cancer ca oportunitate a descoperirii profunzimilor sufletești. Într-un salon de chimioterapie, unde o zi se trăiește cât o viață, unde se desenează uși când nu există niciuna și unde oamenii văd raze de soare chiar dacă nu există ferestre, cinci personaje cu experiențe diferite de viață reușesc în final să vadă situația în care sunt ca pe o oportunitate.

„Care dintre noi” pentru că nu știm niciodată care dintre noi. Una din 8 femei este diagnosticată cu cancer de sân. Și cu toate acestea cancerul nu este o boală. Este un dar, dacă poți să îl vezi așa. În 2017 am fost diagnosticată, iar povestea filmului este inspirată din ceea ce am trăit în perioada tratamentului oncologic. Filmul „Care dintre noi” este modul meu de a le împărtăși celor care trec prin încercarea asta că există lumină în spatele bolii. Fiecare are în sine o putere nebănuită de a trece un obstacol greu. Trebuie doar să aibă răbdare, să nu se panicheze și să abodeze ușor, cu umor. Există situații mult mai dramatice decât cancerul. Detașarea, schimbarea de perspectivă, atitudinea pozitivă nu sunt sfaturi, sunt câteva exerciții care pot fi de folos. Viața e frumoasă cu tot ce vine la pachet, nu doar cu ceea ce ne convine nouă. Iar când crezi că nu mai poți, ți se pare. Poți mult mai mult”, spune Chris Simion – Mercurian.

În distribuția filmului apar actorii Maia Morgenstern, Marius Manole, Ilona Brezoianu, Crina Semciuc, dar și Delia Grigoroiu, Georgiana Popescu, Eva Spiru și copilul Alexandra Mercurian.

În partea doua a întâlnirii, Cris Simion Mercurian și doamna dr. Cristina Berteanu au vorbit despre experiența suferienței și a suportului necesar persoanelor bolnave de cancer, despre controlul deciziilor și acțiunilor personale, cât despre timpul pe care multe persoane le primesc ca o a doua șansă și în care privesc și prețuiesc viața într-o nouă perspectivă.

Mulțumind celor două invitate pentru dialogul purtat cu femeile creștine din Arhiepiscopia Râmnicului, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a oferit Medalionul Aniversar cu Icoana Maicii Domnului „Grabnic-Ajutătoarea” de la Mănăstirea Dintr-un Lemn doamnelor Cris Simion Mercurian și Cristina Berteanu, îndemnându-le să-și continue misiunea, spre a primi în suflet bucuria comuniunii cu aproapele și lumina sfințeniei lui Dumnezeu.