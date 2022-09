Un deputat valcean dovedeste pe zi ce trece ca e invidios, prost si marsav!

Un deputat valcean dovedeste pe zi ce trece ca e invidios, prost si marsav! De al dracu ce e el si pentru ca vrea sa-i moara capra vecinului, ipochimenul acesta isi indeamna haita de catei din Consiliul Local Ramnicu Valcea sa voteze impotriva PUZ-urilor promovate de dezvoltatorii imobiliari din zona. Pe parlamentarul galben la ficati il doare fix in palarie de dezvoltarea orasului, de locurile de munca, de marirea bugetului local, de locuinte moderne si la un pret decent in municipiu. Plin de venin si rautate pana-n maduva oaselor, politicianul grobian a dat ordin ca PUZ-urile sa nu fie votate, indiferent ca sunt ale lui Iliescu, Busca, Cioaca, Dumitrescu, Neacsu, etc! NU! Si are o idee de om limitat si rupt de realitatea economica si matematica elementara! Spune ca, prin votul consilierilor locali, va creste valoarea terenurilor de zece ori! O aberatie, bineinteles! Rad si curcile! Omul e de o rautate si o prostie iesite din comun! Nu se gandeste la sutele de valceni care vor lucra pe santierele dezvoltatorilor imobiliari si la taxele si impozitele pe cladiri incasate de administratia publica locala, banuti care se intorc intr-un fel sau altul, prin investitii edilitare, catre populatia municipiului! Astfel de indivizi toxici trebuie sa dispara odata cu alegerile din 2024! Pin VOT!

Tiberiu Pirnau